行刑式槍殺分居妻及其男友 華男判58年至終身

華男井亦新在蒙特利公園市某餐廳槍殺分居妻及她的男友 。（視控視頻）

據「巴沙迪那星報」（Pasadena star news）消息，現年42歲的蒙特利公園市 居民井亦新（Jing Yixin，譯音），2月5日被洛杉磯 高等法院判刑58年至終身監禁。案發現場蒙市某餐館拍攝的監控錄像顯示，兇手持槍行刑式殺人的場面震撼華人社區。

據該案檢察官向陪審團介紹，2021年4月5日，井亦新使用手槍，在蒙特利公園市西嘉偉街（Garvey Ave.）500號街區的音樂燒烤酒吧餐廳，以「行刑式處決」的方式，向他的已分居的妻子王玲玲（Ling Ling Wang，譯音）開了五槍，並向同桌的男性友人李翟明（Zhaiming Li，譯音）開了八槍。當時38歲的井亦新行兇後神情鎮定，等足20秒確認兩人死亡後才離開。兇犯潛逃後企圖越境，第二天4月6日在墨西哥邊境 被逮捕。

洛杉磯高等法院陪審團針對井亦新殺人案，在近三個月前作出裁決，井亦新被指控的兩項「一級謀殺罪」（first-degree murder）成立。

在案審過程中，洛杉磯地區檢察官布卡特(Melanie Buccat)曾告訴陪審團，井亦新和他的妻子「已經不住在一起」，幾個月前他們曾與他們的兩個女兒（當時分別為9歲和11歲）討論過，女孩們是想和母親還是父親一起生活，儘管當時他們仍然住在同一個家庭。

但被告的辯護律師反駁說，此案「關乎一個心碎的男人」，稱「對家庭的愛驅使他做出了不可思議的事情」，而且「很明顯」，如果他的妻子沒有婚外情，井亦新「永遠不會傷害任何人」。

辯護律師請求陪審團判井亦新犯有較輕的故意殺人罪，並表示「這個案子漏洞太多，井亦新不能被指控為殺人犯」。

當局稱，槍擊事件發生後第二天，井亦新被美墨邊境調查小組逮捕。根據監獄記錄，自那時起他一直被關在監獄裡。