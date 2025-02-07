南加就業率新高 多個產業招聘中

南加州就業市場去年底創歷史新高，但並非每個行業招聘市場都上揚。（ABC 7電視台畫面）

惠提爾日報報導，2024年結束時，南加州就業 率創歷史新高，但並非所有行業招聘市場都上揚；專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）根據未經季節性調整的加州就業數據顯示，這些地區全年增長7萬9300個就業機會，去年12月洛縣、橙縣、河濱和聖伯納汀諾四縣就業崗位達歷史新高的810萬個，較11月增加7200個。

在年底的放緩趨勢中逆勢增長的產業，首先是協助網路禮品配送的倉儲工人。12月當地物流與公共事業行業有83萬9500名員工，比前一個月增加5900人，超過疫情 前五年2015-2019年12月平均5300新增員工數，去年該行業新增1萬2400個就業機會。

其次，實體購物也推動零售業招聘。當地零售業有77萬1300名員工，12月增加5200人，與疫情前五年同期平均5000人增幅略高，一年內增加5500人，表明當地消費者逐漸回歸實體商店購物。

餐飲業員工也有所增加。12月四縣地區全服務性餐廳（full-service）有33萬7000名員工，較前一個月增長300人，但較2015-2019疫情前12月平均減少240人，去年新增1600個就業機會。

其他南加州12個主要產業中，只有一半於去年12月出現就業增長。資訊產業：22萬1400名員工，單月增加4500人，較疫情前五年平均200增幅明顯增加，全年增長1900名員工。醫療保健：84萬6700名員工，單月增加900人，但低於疫情前五年平均的3700人，全年增長3萬2300人。酒店／娛樂／休閒：26萬8100名員工，單月增加900人，全年增長3000人。個人服務：26萬6800名員工，單月增加700人，全年增長200人。速食餐廳：35萬9200名員工，單月增加500人，全年增長3800人。金融業：36萬2800名員工，單月增加200人，全年增長1600人。

招聘減少的產業如下（按減少數量排名）：建築業：36萬8900名員工，單月減少3800人，較疫情前2015-2019年平均減少2400人更險疲弱，全年減少8900人。

私立教育：21萬6900人，單月減少3100人，全年增加6100人。政府：104萬名員工，單月減少2500人，全年增加1萬3800人。專業／商業服務：114萬名員工，單月減少1600人，全年減少1000人。製造業：55萬5900名員工，單月減少600人，全年減少1萬8000人。社會援助：51萬4300名員工，單月減少300人，全年增長2萬5000人。