我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

NASA新研究：南加沿海社區 滑向海洋速度驚人

洛杉磯訊
去年秋季的四周時間，派洛斯福德斯半島居住區域，向太平洋方向移動的速度每周高達4英寸。圖為土地移動導致當地道路破損。（本報資料照╱世說新聞團隊攝影）
去年秋季的四周時間，派洛斯福德斯半島居住區域，向太平洋方向移動的速度每周高達4英寸。圖為土地移動導致當地道路破損。（本報資料照╱世說新聞團隊攝影）

美國太空總署（NASA）最新研究發現，南加美麗的沿海社區派洛斯福德斯半島（Palos Verdes Peninsula），正以驚人速度滑向海洋。科研工作者指出，當地遭受重大影響的土地面積正在擴大，速度足以危及人類生命。

根據KTLA 5電視台報導，NASA噴氣推進實驗室機載雷達數據顯示，去年秋季的四周時間，派洛斯福德斯半島居住區域，向太平洋方向移動的速度每周高達4英寸。這個美麗的沿海社區位South Bay，是派洛斯福德斯牧場（Rancho Palos Verdes）、羅林山（Rolling Hills Estates）和聖彼渚（San Pedro）等城市的所在地。

來自NASA的圖像顯示，去年9月、10月山體滑坡移動速度，其中深紅色表示速度最快，白色箭頭代表運動方向。負責分析的滑坡科學家Alexander Handwerger表示，遭受重大影響的土地面積不斷擴大，其速度足以危及人類生命和基礎設施。

由於2023年Hilary's颶風創紀錄的降雨總量，派洛斯福德斯半島經歷加速的陸地運動，派洛斯福德斯牧場的Wayfarers Chapel教堂去年因此無限期關閉，教會領導曾宣布拆除加州這座標誌性建築的計畫，這座知名玻璃教堂曾吸引無數華人遊客前往。持續的土地移動，造成當地多條道路、房屋和基礎設施破壞，加州州長紐森(Gavin Newsom)去年就宣布該地區進入緊急狀態。

去年秋季的四周時間，派洛斯福德斯半島居住區域，向太平洋方向移動的速度每周高達4英...
去年秋季的四周時間，派洛斯福德斯半島居住區域，向太平洋方向移動的速度每周高達4英寸。圖為土地移動導致當地道路破損。（本報資料照╱世說新聞團隊攝影）
圖像顯示去年9、10月山體滑坡移動速度，深紅色表示速度最快，白色箭頭代表運動方向...
圖像顯示去年9、10月山體滑坡移動速度，深紅色表示速度最快，白色箭頭代表運動方向。（NASA）

NASA 加州 紐森

上一則

星巴克10日送咖啡 限會員

下一則

川普批高鐵最糟專案 被嗆「噪音」

延伸閱讀

華裔前主計長余淑婷競選州長 解決加州可負擔危機

華裔前主計長余淑婷競選州長 解決加州可負擔危機
NASA新研究：南加這社區滑向海洋 速度危及生命

NASA新研究：南加這社區滑向海洋 速度危及生命
加州住宅能源計畫 最高補助1.4萬元

加州住宅能源計畫 最高補助1.4萬元
加州最大保險公司State Farm 要求立漲房屋保費22%

加州最大保險公司State Farm 要求立漲房屋保費22%
柏加大「數字孿生」模型 找基建優缺點 模擬山火疏散

柏加大「數字孿生」模型 找基建優缺點 模擬山火疏散
近3億補助 加州居民改新設備或純電住宅均可享受

近3億補助 加州居民改新設備或純電住宅均可享受

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國