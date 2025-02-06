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不是火災 房屋保費上漲最常見原因：水管爆裂

記者王若然／洛杉磯市報導
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水管爆裂是加州房屋保險上漲的最常見原因。（示意圖，Pexels）
水管爆裂是加州房屋保險上漲的最常見原因。（示意圖，Pexels）

洛杉磯縣今年發生歷史上最具毀滅性野火，超過1萬6000棟房屋被燒毀，這場野火讓人們重新審視房屋安全以及是否有足夠房屋保險。事實上，在加州，房屋最常出現的狀況，以及讓房屋保費上漲最常見的事故不是火災，而是水管爆裂。

南加州資深保險經紀人林大衛表示，水管漏水、爆裂，是加州最常見的房屋保險索賠事由，因此也是導致保費上漲最常見原因。根據Mercury Insurance，在加州，水管破裂造成的損失（water damage）是最常見的索賠原因，占比高達56.9%。林大衛說，「很多人小看它。」對水管爆裂，保險公司賠的非常多，「讓保險公司很頭痛。」如果一棟房屋連續發生這樣的問題，屋主還很可能被拒保。

林大衛介紹，在加州有很多華人，是20世紀90年代移民來美，他們的房子如今房齡已超過30年。而加州以前房子的水管大多是銅製或鍍鋅的，壽命一般就30年，因此很多華人的房子都會經歷水管漏水問題；如今比較新的房子，水管則換成塑料，相較銅製或鍍鋅水管，更加便宜、耐用。

水管破裂情況有兩種，並不是都需要報保險。林大衛說，一種是水管慢慢漏水，水流不大。最常見的情況之一，是抽水馬桶與牆壁相連處的小水管漏水，這種情況不建議去報保險，原因主要是這種情況的水管修復，花不了多少錢；其次，保險公司大多以「缺乏維護」為由，不會進行賠償。

第二種情況是比較嚴重的水管爆裂，特別是爆裂發生48小時以上的，林大衛建議「不用想，趕緊報保險。」因為這種情況對房屋產生的損害非常大，保險會賠至少幾萬美元。林大衛表示，水管爆裂後，第一時間是關閉總水閥，儘快將地板或牆壁打開，用吹風機吹乾，這一步可以請專人來做；如果積水超過48小時，可能會產生黴菌，麻煩更大。

水管爆裂常發生在屋主出門旅遊，家裡沒人的時候。林大衛說，這時候沒人用水，但水壓還在，因此很容易發生水管爆裂。預防的方法，是出門旅行前將總水閘關閉，並將最下面的水管龍頭打開釋放壓力。林大衛說，現在天氣逐漸回暖，越來越多的人喜歡出國旅行，雖然這方法不一定能完全預防水管爆裂，但值得一試。

此外，在日常生活中，民眾可以安裝自動控水裝置，這種裝置可以讓屋主在手機上查看實時用水情況，一些裝置還可以在水管爆裂時自動關閉水閥。林大衛表示，目前政府對這種控水裝置有補貼，原本幾百美元的裝置，經過補貼，僅需幾十美元，而且自己就可以安裝。目前已經有保險公司強制顧客安裝這種控水裝置，未來將會有更多保險公司有這一要求。

林大衛說，美國的房子需要定期呵護和保養，包括換掉幾十年的水管、屋頂上的油氈紙等。若保險公司發現屋主沒有好好維護房子，很可能會拒絕續保。林大衛說，很多新移民沒有維護房屋這一觀念，很吃虧。

南加州保險經紀人林大衛。（記者王若然／攝影）
南加州保險經紀人林大衛。（記者王若然／攝影）

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