洛杉磯野火釋出致癌有毒物質 嚴重後果多年後顯現

野火燒毀上萬幢房屋，排放的有毒物質會致癌。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 這場史無前例的野火，帶來的損失和影響無法估量。醫學專家日前指出，野火燒毀上萬幢房屋，排放的有毒物質是化學汙染，釋放的可揮發有機化合物（VOCs）會產生致癌物質，嚴重後果將會在多年後才能顯現。

南加大 凱克醫學院（Keck Medicine of USC）肺科醫師兼臨床醫學教授喬人立博士，2月1日在南加大亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）發表主題講座，內容包括洛杉磯野火對人體健康的影響、以及對呼吸道疾病易感染人士的風險，並建議人們使用空氣淨化器保護自己和家人的健康。 喬人立博士認為，野火排放的化學物質，可能多年後才能看到嚴重後果。（記者邵敏／攝影）

講座當日，喬人立從洛杉磯西邊一路向東開到亞凱迪亞，他表示明顯感覺東邊的空氣質量更差，能見度很低。這位華裔醫學專家談到，此次洛杉磯野火導致一萬多幢房子被燒，產生的汙染物與森林燃燒排放的物質不一樣，「因為建築中的油漆、石棉等物質都在燃燒，這些排放物對人體傷害更嚴重。」

喬人立解釋，樹木森林著火產生的是物理汙染，但現在不僅是物理汙染，更多的是有機物質燃燒導致的化學汙染，釋放的VOCs會讓人體致癌。「因此今年救援與往年不一樣，一線的救援人員都戴著N95口罩 ，穿白大褂防護服，就是為了防止這些有毒物質的侵害。」

「一般的空氣汙染是顆粒汙染，可以進到人體肺部，但不會進到血液中，因為有血氣屏障（the blood gas barrier）遮擋。」喬人立進一步分析，此次野火焚燒後釋放的VOCs有毒物質，不僅可以進入肺部、還可以自由通過血氣屏障，進入到人體的血液、甚至中樞神經系統。但當局公布的空氣質量信息，並不包括這些有機物質的釋放數據，無法全面反映空氣的安全性。不過，他也提到，下雨可以淨化被污染的空氣，讓空氣質量逐漸好轉。

喬人立指出，野火排放的化學物質對人體帶來的傷害，不是短時間就能顯現，可能多年後才能看到嚴重的危害後果。「就像石棉致癌，這個過程需要十多年後才能發現。」對比紐約911襲擊事件，喬人立表示，當年大樓被燒毀，同樣也釋放出有機化合物，有醫學科學報告顯示，當時深入現場的救援人員肺癌發病率明顯增高。

如何防範野火焚燒後空氣汙染帶來的傷害，喬人立建議居民盡量減少不必要的外出，或外出時佩戴N95口罩，「因為這種口罩含有活性炭，可吸附VOCs。」他同時建議居民在家中常使用空氣淨化器，一定要選擇含有活性炭、紫外線光的淨化器，才能降低VOCs，過濾、並消毒空氣，「哮喘病人、肺氣腫患者受傷最大，需特別引起注意。」