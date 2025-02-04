南加夫婦年收60萬當「月光族」財務危機背後原因...

南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加一對夫婦年收入高達60萬美元，盡管相對普通家庭，他們的收入非常驚人，但這對夫婦表示，依然過 「月光族 」（指月收入在當月用盡）生活，很難存下錢。

每日郵報（Daily Mail）報導，來自聖地牙哥的Bill在理財節目「拉姆齊秀」(The Ramsey Show）上透露，他和妻子每月花費近3萬美元。主持人兼財務專家Dave Ramsey在了解他們如何管理資金後，指出這個家庭最主要的問題是缺乏預算 。這也是很多家庭普遍存在的財務狀況。

這對夫妻的經濟情況表明，當支出失控後，即使是高收入者，也會陷入經濟困境。Ramsey承認也犯過同樣錯誤，以為能從愚蠢、沒有條理、缺乏細節中吸取教訓，但事實上卻沒有。

Bill表示，他們每個月的開支大約為3萬美元，再加上稅款，因此每年收支基本持平。這對夫婦詳細的開銷顯示，他們每月需支付兩筆抵押貸款 共1萬2000美元，一筆用於住房，另一筆用於投資 房產； 每月捐給慈善機構8000至1萬美元；此外，他們還每月支付750美元，用於長期租車。

Ramsey肯定這個家庭的慷慨，但批評他們缺乏預算；事實上，這對夫婦遭遇的經濟情況，並非個案。美國銀行（Bank of America）數據顯示，2024年，收入超過15萬美元家庭中，仍有五分之一是 「月光族 」，這通常是由不斷上漲的抵押貸款還款、以及不受控制的支出造成。

Ramsey為這個家庭提出解決方案，第一步，消除不必要開支。「一年賺60萬美元為什麼要租車？」Ramsey建議，他們應該買一輛車。此外，他還建議這對夫婦暫時減少慈善捐款，將更多現金用於投資，「我不反對任何形式的慷慨，但如果不進行投資，卻捐出20%收入，可能就需要進行調整。」

這位理財專家認為，在這個家庭陷入真正財務危機前，一定要制定預算，削減不必要開支，並開始投資，讓錢為他們工作。除給人們提供理財建議外，Ramsey還談到今年買房的最佳時機，他表示，夏末秋初，八月或九月是傳統上購房的好時機。因為這個時候尋找房子的買家減少，春季銷售季過後，市場庫存仍然很高，他建議買家應避免在房地產市場過熱時購置房產。