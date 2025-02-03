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台灣燈藝師精心打造特色主題花燈 點亮聖蓋博

記者張庭瑜／聖蓋博市報導
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螃蟹花燈旁點綴著小螃蟹燈飾，大小造型相映成趣，吸引民眾駐足拍照，增添燈會熱鬧氛圍。（記者張庭瑜／攝影）
螃蟹花燈旁點綴著小螃蟹燈飾，大小造型相映成趣，吸引民眾駐足拍照，增添燈會熱鬧氛圍。（記者張庭瑜／攝影）

蛇年元宵節將至，年度元宵燈會2日在聖蓋博歷史悠久的Mission District繼續舉行。精心布置的數百盞紅燈籠，並展出台灣傳統工藝師打造的巨型花燈，吸引大批民眾攜家帶眷前來踩街賞燈。知名餐廳Dancing Spoons也特別準備應景的湯圓，免費提供給民眾品嚐。

「自2016年以來，聖蓋博市持續舉辦農曆新年慶典，今年更是邁向新里程碑。」聖蓋博市長吳程遠表示，此次與台灣觀光局簽訂10年合作計畫，承諾未來每年都將展出獨特主題花燈，為南加社區注入更多東方文化元素，讓聖蓋博成為南加最閃亮的「燈籠城市」。

吳程遠表示：「我們希望這場活動不僅能夠凝聚社區，也讓更多人了解並體驗元宵節的傳統...
吳程遠表示：「我們希望這場活動不僅能夠凝聚社區，也讓更多人了解並體驗元宵節的傳統文化。」（記者張庭瑜／攝影）

除了紅燈籠點綴會場，現場亦展出多組台灣燈藝師精製的大型花燈，包括山景造型、巨型花卉、孫悟空及螃蟹等藝術作品，展現高超工藝技術。台灣觀光局在活動期間提供1000個DIY花燈供兒童自行組裝，並安排志工現場指導，深受歡迎。

店家忙著準備熱騰騰的薑汁芝麻湯圓，香氣四溢，吸引民眾排隊品嚐。（記者張庭瑜／攝影...
店家忙著準備熱騰騰的薑汁芝麻湯圓，香氣四溢，吸引民眾排隊品嚐。（記者張庭瑜／攝影）

1日晚間點燈儀式在全場倒數聲中進行，當紅燈籠群同時點亮時，全場民眾驚呼連連。而知名餐廳Dancing Spoons特別為活動準備薑汁芝麻湯圓免費招待民眾，排隊人潮絡繹不絕。有民眾表示，從中午就開始期待，終於品嘗到美味湯圓，提前感受元宵佳節氛圍。免費的湯圓供應，2日下午持續送。

穿漢服的民眾漫步於燈會現場，衣袂飄飄，在燈火映襯下更顯古典韻味，成為一道亮麗的風...
穿漢服的民眾漫步於燈會現場，衣袂飄飄，在燈火映襯下更顯古典韻味，成為一道亮麗的風景線。（記者張庭瑜／攝影）

活動可見不少民眾盛裝出席，有人穿韓服、越南奥黛，也有不少華裔民眾穿傳統漢服。穿著漢服的Sharon受訪時表示，接觸漢服約兩、三年，同行友人更有五、六年經驗，「平時即便不是特殊節日，也會穿漢服，但可能不會穿全套，而是較日常版本。這不僅是愛好，也成為小小的兼職，很開心能在海外找到這樣的機會」。

孫悟空燈與大花燈交相輝映，鮮豔奪目的燈光吸引民眾駐足欣賞，不少家庭在燈前合影留念...
孫悟空燈與大花燈交相輝映，鮮豔奪目的燈光吸引民眾駐足欣賞，不少家庭在燈前合影留念，為燈會增添濃厚的節慶氛圍。（記者張庭瑜／攝影）

為期兩天的燈會現場特別設計多處打卡點，讓民眾不用搶拍也能留下精采時刻。此外，會場也設有多個美食攤位，供應道地台灣小吃。在璀璨燈海映照下，整個會場洋溢著濃濃的節慶氣氛，預料將吸引更多民眾前來感受傳統元宵節慶魅力。

台上嘉賓與現場民眾共同倒數10秒，隨著燈光瞬間亮起，會場爆發出熱烈歡呼聲，燈會正...
台上嘉賓與現場民眾共同倒數10秒，隨著燈光瞬間亮起，會場爆發出熱烈歡呼聲，燈會正式進入最高潮。（記者張庭瑜／攝影）

活動1日的開幕儀式由市長吳程遠主持，台灣觀光局洛杉磯辦事處林主任、洛杉磯世界日報社長于趾琴、副市長孟加卡（Denise Menchaca）、市議員陳履正（Eric Chan）、丁言愉（Tony Ding）、阿維拉（Jorge Herrera Avila）及阿罕布拉市長王楠等僑學政要均到場共襄盛舉。

燈會現場人潮湧動，璀璨燈火映照著熱鬧景象，節日氛圍濃厚。（記者張庭瑜／攝影）
燈會現場人潮湧動，璀璨燈火映照著熱鬧景象，節日氛圍濃厚。（記者張庭瑜／攝影）

聖蓋博 觀光 南加

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