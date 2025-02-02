聖蓋博元宵燈會 贊助商凱瑟醫院設攤答疑解惑

凱瑟醫院家庭醫生鄭卓漢（左）代表醫院接受世界日報社長于趾琴頒發的賀狀。（記者王若然／攝影）

凱瑟醫院（Kaiser Permanente）是聖蓋博 元宵燈會黃金贊助商之一，該醫院家庭醫學科醫師鄭卓漢介紹，凱瑟醫院一直致力於參與各種社區活動，服務民眾。在本次活動攤位上，有數位講中文的醫師仔細解答民眾的問題。

凱瑟醫院的攤位編號S09和S10。鄭卓漢說，當天有會說中文的幾位醫師到場，為民眾答疑解惑。另外民眾可以通過回答簡單的健康知識問題，贏取小禮物。攤位還有加州 白卡專業人員為大家講解相關資訊。

在凱瑟醫院任職27年的鄭卓漢醫師表示，凱瑟醫院常常與社區一起舉辦活動，提供幫助，包括積極援助伊頓野火（Eaton Fire）災區，為一線救援人員和災民提供健康服務。鄭卓漢說，想借本次活動讓民眾了解凱瑟醫院獨特的醫療系統。該醫院醫療系統是一條龍服務，患者可以不用輾轉個專科醫生診所，一站式做好檢查。而凱瑟醫院的家庭醫生和專科醫生可以很快進行溝通，有時甚至不需要病人專程前往專科醫生處問診，家庭醫師和專科醫師之間可以直接溝通好，「這也是很多民眾喜歡凱瑟醫院的原因。」

此外，凱瑟醫院推出7天24小時隨時看診服務，會員可以隨時通過打電話來看醫生。鄭卓漢表示，凱瑟醫院的醫生對此有輪班，24小時都會為患者通過電話提供醫療服務。此外，凱瑟醫院還有先進的病患資料共享網路系統。該系統最先由凱瑟醫院使用，後來陸續擴大，眾多醫院也陸續加入該系統。