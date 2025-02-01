洛杉磯火災廢棄物放Lario Park引反彈 環保署強調安全

環保署社區說明會現場。（丁言愉提供）

聯邦環保署（EPA）打算利用聖蓋博 谷聯邦用地，設立洛杉磯縣寶馬山及伊頓火災廢棄物暫時存放區，遭到周邊城市居民強烈抵制。為平息民意，EPA舉辦社區說明會，邀集相關城市官員，並強調專業人員安全處理廢棄物，不會對居民安全造成負面影響。

社區說明會昨天（1月31日）上午在設立廢棄物暫時存放區的Lario Park舉行，持續近兩個小時。與會的聖蓋博谷部分華裔民選官員，包括聖蓋博市市議員丁言愉（Tony Ding）、阿罕布拉市市長王楠（Noya Wang）、蒙特利公園市 市議員黃泰平（Thomas Wong）及亞凱迪亞市市議員王愛琳（Eileen Wang）等。

丁言愉表示，自EPA決定聖谷聯邦屬地Lario Park 區域設立為火災廢棄物暫時存放區，由於垃圾中有一些對環境有害物質，周邊居民強烈抵制。在這個背景下，EPA舉辦了社區現場說明會，希望讓民眾不要擔心。

丁言愉轉述，EPA代表說，對環境有負面影響的火災廢棄物如電池、油漆、易燃品等，都會經過專業人員分步驟處理，比如電池處理，先分解然後包裹起來後才運輸。30天左右，將這些廢棄物移送到存放區；再經過存放大約90天，再移送到其他安全地點。為避免可能的汙染，處理過程中這些廢棄物在集裝箱內不會接觸地面。而且在存放地點有24小時監控，並由安保人員值守。

丁言愉也表示，這次社區說明會由縣政委員蘇麗絲 辦公室召集相關城市民選官員參加。由於使用的是聯邦用地，作為地方政府民選官員，只能反映民意，但沒有決定權。

先前媒體報導，EPA準備利用210號公路在歐溫岱市（Irwindale）以北的軍事用地「拉里奧集結區」（Lario Staging Area），雖然是聯邦土地，但消息一出，上自洛縣縣委蘇麗絲（Hilda Solis），下至歐溫岱市、杜瓦迪市（Duarte）、鮑爾溫公園市（Baldwin Park）、阿蘇薩市（Azusa），與居民都發起網路請願，要求EPA不要將當地用於災後廢棄物收容場。

依照官員說法，環保署計畫堆放在集結區的廢物，包括油漆、清潔溶劑、瓦斯桶、鋰電池，還有石綿等等，這些不但會造成空氣汙染，也有可能滲入地下水、影響居民健康。

環保署曾表示，他們會落實周邊的空氣品質檢測，也會每天三次灑水以減少灰塵。所有物品的運送過程都會監控，廢棄物也會妥善包裝，並每日清運，不會與土壤直接接觸。