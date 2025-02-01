洛杉磯火災廢棄物放Lario Park引反彈 環保署強調安全
聯邦環保署（EPA）打算利用聖蓋博谷聯邦用地，設立洛杉磯縣寶馬山及伊頓火災廢棄物暫時存放區，遭到周邊城市居民強烈抵制。為平息民意，EPA舉辦社區說明會，邀集相關城市官員，並強調專業人員安全處理廢棄物，不會對居民安全造成負面影響。
社區說明會昨天（1月31日）上午在設立廢棄物暫時存放區的Lario Park舉行，持續近兩個小時。與會的聖蓋博谷部分華裔民選官員，包括聖蓋博市市議員丁言愉（Tony Ding）、阿罕布拉市市長王楠（Noya Wang）、蒙特利公園市市議員黃泰平（Thomas Wong）及亞凱迪亞市市議員王愛琳（Eileen Wang）等。
丁言愉表示，自EPA決定聖谷聯邦屬地Lario Park 區域設立為火災廢棄物暫時存放區，由於垃圾中有一些對環境有害物質，周邊居民強烈抵制。在這個背景下，EPA舉辦了社區現場說明會，希望讓民眾不要擔心。
丁言愉轉述，EPA代表說，對環境有負面影響的火災廢棄物如電池、油漆、易燃品等，都會經過專業人員分步驟處理，比如電池處理，先分解然後包裹起來後才運輸。30天左右，將這些廢棄物移送到存放區；再經過存放大約90天，再移送到其他安全地點。為避免可能的汙染，處理過程中這些廢棄物在集裝箱內不會接觸地面。而且在存放地點有24小時監控，並由安保人員值守。
丁言愉也表示，這次社區說明會由縣政委員蘇麗絲辦公室召集相關城市民選官員參加。由於使用的是聯邦用地，作為地方政府民選官員，只能反映民意，但沒有決定權。
先前媒體報導，EPA準備利用210號公路在歐溫岱市（Irwindale）以北的軍事用地「拉里奧集結區」（Lario Staging Area），雖然是聯邦土地，但消息一出，上自洛縣縣委蘇麗絲（Hilda Solis），下至歐溫岱市、杜瓦迪市（Duarte）、鮑爾溫公園市（Baldwin Park）、阿蘇薩市（Azusa），與居民都發起網路請願，要求EPA不要將當地用於災後廢棄物收容場。
依照官員說法，環保署計畫堆放在集結區的廢物，包括油漆、清潔溶劑、瓦斯桶、鋰電池，還有石綿等等，這些不但會造成空氣汙染，也有可能滲入地下水、影響居民健康。
環保署曾表示，他們會落實周邊的空氣品質檢測，也會每天三次灑水以減少灰塵。所有物品的運送過程都會監控，廢棄物也會妥善包裝，並每日清運，不會與土壤直接接觸。
上一則
聖蓋博燈會2月1日登場 春節不可錯過的打卡勝地
下一則
FB留言