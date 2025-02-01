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川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

學者：川普針對LGBTQ+的行政令「很殘忍」

記者王若然／蒙特利公園市報導
哥倫比亞大學威廉姆斯學院公共政策學者Ilan Meyer博士。（視頻截圖）
哥倫比亞大學威廉姆斯學院公共政策學者Ilan Meyer博士。（視頻截圖）

川普總統上台後，頒布一系列針對LGBTQ+（男女同志、雙性戀者、跨性別者及性別認同疑惑者）群體的行政令，並在就職典禮上說：「今天起，美國的政策是只有男性和女性兩種性別。」有學者和LGBTQ+利益倡導者表示，這不僅是政策的改變，更是一種文化環境的改變，會給這一群體帶來極其不利影響。

少數族裔媒體（EMS）1月31日邀請專家、社團領袖舉辦線上圓桌會議，討論川普政策下對LGBTQ+群體的影響。哥倫比亞大學威廉姆斯學院公共政策學者Ilan Meyer博士認為，川普政府針對LGBTQ+的行政令「很殘忍」。

川普總統迄今頒布的行政令，包括限制19歲以下跨性別人士的「確認性別醫保案」（gender- affirming healthcare）；禁止跨性別者參軍；取消政府、軍隊等機構的DEI項目（多元、平等、包容）。

對於取消19歲以下人士的「確認性別醫保案」，Ilan Meyer博士說，很多人不知道的是，除了手術，確認性別醫療服務中有很多形式，對於兒童來說，可能有社會心理層面的干預，這對青少年來說非常重要，很多青少年就是因為對身分認知疑惑及周圍惡劣的環境、家人不理解而選擇自殺。Ilan Meyer說，「川普的政策是無意義的」。

Ilan Meyer還提到在加州於2021年開始實施的SB132，可能也會受到影響。該法案允許跨性別者，非男或女性別者（non-binary）以及雙性別罪犯，有權根據自身性別認同選擇監獄。Ilan Meyer表示，該法案雖然生效但一直以來實施有限；如今在川普行政令下更難實施。

新罕布夏州（New Hampshire）Goffstown自由撰稿人及政策分析員Jordan Willow Evans介紹，她是一名跨性別的共和黨人。她說，川普這些行政令是在一小部分人的推動下形成的，不代表美國人的意見。南加州內陸帝國（Inland Empire）跨性別者、音樂人Gael Mateo Jerez-Urquia表示，在看到川普簽發的這些行政令時感到震驚，也為自己和其他LGBTQ+群體未來四年的人身安全感到擔憂，「很可怕。」

當天會議上的客座嘉賓還包括社團領袖Sailor Jones以及Bamby Salcedo。

新罕布夏州（New Hampshire）自由撰稿人及政策分析員Jordan Wi...
新罕布夏州（New Hampshire）自由撰稿人及政策分析員Jordan Willow Evans。（視頻截圖）
南加州內陸（Inland Empire）跨性別者、音樂人Gael Mateo J...
南加州內陸（Inland Empire）跨性別者、音樂人Gael Mateo Jerez-Urquia。（視頻截圖）

川普 跨性別 LGBTQ

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