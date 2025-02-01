聖蓋博燈會2月1日登場 春節不可錯過的打卡勝地
聖蓋博燈會今天（2月1日）閃亮登場！為期兩日的燈會不僅有精彩不間斷的娛樂表演，還有充滿年味的街頭小吃。民眾將領略出自台灣匠人之手的巨型花燈的魅力，在數百盞紅色燈籠的映照下，打造元宵節獨有的節日氛圍，是春節期間不可錯過的打卡之地。
這場燈會由聖蓋博市（San Gabriel）、洛杉磯世界日報聯合舉辦，地點位於聖蓋博市具有歷史韻味的Mission District舉行，時間是2月1日和2日兩天，上午10時準時開始。本次活動上，民眾將可以看到從台灣飄洋過海、遠道而來的花燈。此前聖蓋博市揭幕了其中的兩盞，分別是猴子和螃蟹的形象，還有更多盞今天亮。活動現場還布置470盞紅燈籠，將在夜幕降臨時一起點亮，點燈儀式下午6時。
除了賞花燈，現場有駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處觀光組代表臺灣觀光署捐贈傳統燈籠給民眾，共有1000個，先到先得。這些生肖燈籠各具特色，設計獨特耐人尋味，特別適合小朋友鍛鍊動手組裝能力。
元宵節還要品元宵。聖蓋博市商家Dancing Spoons提供300份甜湯圓於活動每日傍晚於主舞台發放，數量有限、先到先得。除了精美的花燈和美味元宵，活動現場規劃數十個美食攤位為民眾帶來各地獨具特色的美食，羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰淇淋、糖葫蘆、棉花糖、東北烤串等應有盡有。
近百家攤商齊聚於獨具歷史特色的Mission街區一同歡度元宵，無論是年貨零嘴、伴手好禮、中國風飾品、彩色風車等，都能夠在聖蓋博市燈會活動中一次滿足，現場還為小朋友打造好玩的遊樂嘉年華，適合全家一起共享樂趣。
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