聖蓋博燈會2月1日登場 春節不可錯過的打卡勝地

聖蓋博燈會將於今天在Mission District登場。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 燈會今天（2月1日）閃亮登場！為期兩日的燈會不僅有精彩不間斷的娛樂表演，還有充滿年味的街頭小吃。民眾將領略出自台灣匠人之手的巨型花燈的魅力，在數百盞紅色燈籠的映照下，打造元宵節獨有的節日氛圍，是春節期間不可錯過的打卡之地。

這場燈會由聖蓋博市（San Gabriel）、洛杉磯 世界日報聯合舉辦，地點位於聖蓋博市具有歷史韻味的Mission District舉行，時間是2月1日和2日兩天，上午10時準時開始。本次活動上，民眾將可以看到從台灣飄洋過海、遠道而來的花燈。此前聖蓋博市揭幕了其中的兩盞，分別是猴子和螃蟹的形象，還有更多盞今天亮。活動現場還布置470盞紅燈籠，將在夜幕降臨時一起點亮，點燈儀式下午6時。

除了賞花燈，現場有駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處觀光 組代表臺灣觀光署捐贈傳統燈籠給民眾，共有1000個，先到先得。這些生肖燈籠各具特色，設計獨特耐人尋味，特別適合小朋友鍛鍊動手組裝能力。

元宵節還要品元宵。聖蓋博市商家Dancing Spoons提供300份甜湯圓於活動每日傍晚於主舞台發放，數量有限、先到先得。除了精美的花燈和美味元宵，活動現場規劃數十個美食攤位為民眾帶來各地獨具特色的美食，羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰淇淋、糖葫蘆、棉花糖、東北烤串等應有盡有。

近百家攤商齊聚於獨具歷史特色的Mission街區一同歡度元宵，無論是年貨零嘴、伴手好禮、中國風飾品、彩色風車等，都能夠在聖蓋博市燈會活動中一次滿足，現場還為小朋友打造好玩的遊樂嘉年華，適合全家一起共享樂趣。