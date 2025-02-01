川普下令 禁止聯邦員工遠程上班 有助活絡洛杉磯市中心

根據DTLA Alliance的數據，洛杉磯市中心約有1萬名聯邦員工。（記者趙健/攝影）

由於聯邦員工將於2月回到洛杉磯 市中心超過100萬平方呎的辦公空間，洛杉磯市中心可能變得更熱鬧。美國總統川普 宣誓就職首日簽發一連串行政命令，其中包括結束聯邦員工遠程工作政策。

根據美國人事管理局(U.S. Office of Personnel Management)發布的最新指示，聯邦機構須在30天內遵守川普簽發的行政命令。根據眾議院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)最新統計，截至2024年5月，全美約228萬名聯邦雇員中，約半數員工為遠程或混合遠程工作模式，其中8.15%的聯邦員工位於加州。

根據美國總務管理局( U.S. General Services Admiration)的租賃清單，聯邦機構在加州租賃1260萬平方呎的空間，是華盛頓特區以外最大的租賃面積，洛杉磯約占100萬平方呎。

根據DTLA Alliance的數據，洛杉磯市中心約有1萬名聯邦員工。DTLA Alliance執行副總裁Nicholas Griffin表示，洛市中心的活力之一就是各行各業專業人才的交匯，但遠程工作仍是市中心辦公室市場回暖的主要挑戰，而公共部門在回歸辦公室這個問題上容易被忽視。

聯邦政府 在市中心的辦公空間包括位於Deka Immobilien公司擁有的915 Wilshire Blvd的14萬377平方英尺辦公區域，約占該物業的三分之一；位於725 South Figueroa Street的41層安永廣場（EY Plaza）中的9萬4145平方英尺辦公空間。

這兩棟大樓在疫情後市中心辦公樓空置率上升的情況下，面臨著維持租戶的困難。安永廣場的評估價值從4億4600萬美元降至1億5000萬美元，業主在2023年失去所有權。

Newmark資本市場聯席負責人Kevin Shannon在接受真實交易採訪時指出，私營部門可能會從川普的行政命令中獲得啟發，因為大多數公司高層希望實行面對面的工作政策。「川普正在跟隨摩根大通和亞馬遜的步伐。這一趨勢顯然正朝著這個方向發展，每周三天的工作將變成四天，然後是五天。」

根據Shannon的說法，如果市中心洛杉磯希望跟上美國其他主要城市的步伐，就需要更多的人潮。人越多，能量就越大，對零售商來說越有利。

如果洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）對市政府員工採取類似行動，也會有所幫助。市政府和縣政府層級的員工重返辦公室的數量比聯邦政府員工的人數多得多。

不過，川普簽發的其他一些政策，例如凍結招聘和一些提高政府效率的措施，可能讓情勢變得複雜。這意味著聯邦政府的房地產投資組合，包括辦公室租約，可能會成為削減目標，從而推高西海岸市場的空置率。