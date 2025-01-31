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「左右有飛機靠近」華府空難前 洛城上空遭遇類似狀況

記者張宏／洛杉磯報導
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

在DC雷根機場（DCA）撞機事件發生前幾個小時，華人機長丁毓麟在洛杉磯國際機場LAX）也經歷類似狀況。當時他準備降落時，空管讓他注意左右一遠一近各有兩架阿拉斯加航空飛機，他和副駕駛分別觀察到這兩架飛機，保持在原航線直飛。同時因為在3000呎高空還有調整避險的空間；但是，DC墜機事件是所有的不可能加在一起變成了可能的悲劇。30日從LAX起飛的航班也因此被取消或延誤。

無獨有偶，華人波音機長丁毓麟29日下午駕駛飛機準備降落在LAX，在左轉進入最後航線時，空管提示他要注意一架阿拉斯加航空的小飛機，但是空中根本分不清飛機大小。當時正好有兩架飛機出現在飛機顯示屏，空管說是阿拉斯加區間航空，當時他看到卻是一架阿拉斯加的空客，幸好副駕駛看到更遠處還有另外一架飛機。那時他很緊張，因為距離降落只有三海里，在當時左右都有飛機、不知所措的情況下，只能選擇不動，繼續在原航線直飛，等狀況清晰之後再說。

丁毓麟說，這種事情其實經常發生，尤其洛杉磯機場上空非常忙碌。他們當時是在3000呎高空還有一點保障，但是失事客機距離地面只有300呎根本無法做任何反應，因為距離跑道只有1海里，機長和副駕駛四隻眼睛那時只會看到跑道降落點，沒有任何注意力看旁邊的東西。而直升飛機的三個人注意力估計都在以為空管要看的那架飛機上，殊不知另外一架飛機才是致命的。只能說，這場空難是所有的不可能加一起就變成可能的悲劇。

洛杉磯國際機場 LAX 華人

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