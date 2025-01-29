ICE抓華裔農場主 波及供貨南加 在夏威夷17年努力全白費？

夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

美國移民暨海關執法局(ICE)逮捕非法移民 的行動席捲全美，一名在美生活17年的夏威夷華人農場主沈漢軍近日被拘捕，導致其經營的農場停擺，影響到南加州地區的農產品供應鏈 。沈漢軍的朋友和合作夥伴正在積極設法營救，希望能設法讓他重獲自由。

根據沈漢軍友人兼生意夥伴Charlie指出，沈漢軍是在1月23日中午被逮捕，當時他正在送貨途中，接到朋友來電得知ICE尋找他，他立即返回農場配合執法。在被拘捕前，他試圖向女友交代農場事務，但因事出突然，來不及做全面安排。

Charlie表示，沈漢軍只有工作許可和社安號，還未獲得合法身分，但已在美國生活多年。據了解。沈漢軍在2009年持旅遊簽證來到美國，最初在農場做工，憑藉勤奮努力，逐步建立起自己的農場。然而，因語言障礙和對美國移民政策的陌生，他未能及時申請政治庇護 ，直到2015年才提出申請，但被拒絕。隨後，他多次上訴，2017年繳納了1萬美元保釋金，並一直守法經營農場。 沈漢軍的農場名為JM Farm，主要種植芋頭葉、紫薯、薑黃等作物。Charlie表示，他就是該農場的批發商之一，會將農作物批發到全美多個地區，沈漢軍的逮捕已經影響到其他經銷商的運營。

沈漢軍的幾位好友提出，作為一名有多年經驗的農業專家，沈漢軍經常無償指導其他農場正確使用農藥、施肥及管理作物，幫助許多農民挽回經濟損失。Charlie提到，沈漢軍曾在暴雨中駕駛拖拉機救援受困農場車輛，又經常自掏腰包為社區修路，並在農民無法支付薪資時主動提供資金援助。另一農場經營者汪先生自稱和沈漢軍亦師亦友，有一次，汪先生的農作物因蟲害面臨數萬美元損失，沈漢軍親自上門檢查病害，提出用藥建議，挽救了作物。

在沈漢軍被拘留後，他的農場幾乎陷入癱瘓，物流、交易和薪資支付無法正常進行。Charlie表示，沈漢軍在美國有一位女友，但女友因缺乏經驗無法獨自管理農場，導致供應鏈中斷。Charlie還指出，正在聯繫律師尋求法律途徑，力爭讓沈漢軍獲得假釋。

根據劉龍珠律師的分析，沈漢軍大概率會被執行遞解令（Deportation Order），意味著他過去的移民案件已被判決需要遣返回國，且他未能尋求撤銷該命令，導致這次拘捕。劉龍珠認為，「沈漢軍可能早意識到身分問題，但沒找到合適的管道申請。」劉龍珠還指出，沈漢軍2015年才申請政治庇護，但美國法律規定庇護申請須在入境一年內提出，這表明沈漢軍的庇護申請可能只是補救性質，這種延遲申請通常難以獲批。

劉龍珠指出，通常撤銷遞解令有三種可能：特殊情況（Changed Circumstances）、無效法律代理（Lozada Claim）和七年居留豁免。特殊情況包括如與美國公民結婚、育有子女等，能證明遣返會造成極端困難，但沈漢軍未婚、無子女，因此這條途徑不太適用。