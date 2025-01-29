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律師：H1-B、綠卡盡快申請 以防政策有變

記者張宏／洛杉磯報導
今年3月工作簽證抽籤在即，華人律師呼籲申請者抓緊時間，不要錯過目前政策無變化的窗口期。（本報資料照片）
今年3月工作簽證抽籤在即，華人律師呼籲申請者抓緊時間，不要錯過目前政策無變化的窗口期。（本報資料照片）

總統川普上任後一系列行政命令直擊無證移民和移民政策，讓很多申請H1-B工作簽證的人也心驚膽戰。今年3月抽籤在即，華人律師呼籲申請者抓緊時間，不要錯過目前的窗口期，如果能申請工作簽證，不要等OPT用完再申請，且如公司可辦綠卡也要盡快申請。

目前川普政府還沒有對工作簽證政策開刀，律師許俊良表示，川普第一任期時把工作簽證審核操作變得複雜，導致補件增加，且對所學專業認定也有很多爭議，認為工作和專業不匹配的部分就不會批准。但通常工作簽證有政策變化會公告，但3月初就要抽籤，現在發公告已來不及，因此很大可能是按照去年定下來的標準。不過川普喜歡突然襲擊，目前還尚未可知，但可肯定今年審核態度依然比較和緩。

許俊良說，他們2月開始收工作簽證申請，目前已陸續有很多人諮詢。感覺大家在美工作的意願並沒有降低，且現在中國景氣不好，還是很多人想出來。不過他提醒大家要小心移民局，可能會在批准之後再橫生枝節。尤其是去年狠抓的重複申請（Multiple Filing），申請人使用同一地址，就算是不同公司也歸屬為一個申請文檔。曾有人能用幾個公司去抽籤，但多個公司申請沒有增加其中籤率，且還被移民局質疑，導致其申請被撤回，還連累其公司也無法再幫其他人辦理工作簽證。拜登政府的政策是想讓大家抽籤機會盡可能一樣和公平，但在執行上，還是有公司不了解情況而重複申請。去年4月開始把抽籤費漲到215美元，也是藉此阻止重複申請。

申請工作簽證的成本包括移民局要求的費用，加急費和律師費等，其價格漲幅驚人，很多華人律師今年費用都上漲了10%以上。許俊良表示，現在辦理工作簽證總費用大概在3000美元到3500美元不等，律師費上漲估計是為應對移民局找麻煩的案子，需要做格外的文書工作。當川普整頓好無證移民，矛頭可能會轉向合法移民，因此他建議大家如果能申請工作簽證，就不要等畢業實習（OPT）用完再申請，如公司現在能辦綠卡也可盡快申請。如果能加急就盡量選擇，因為移民局溝通和回饋速度都會更快一些。

律師郝琦表示，雖然總統目前主要對象是無證，但移民局執行起來一鍋端，整個移民政策都要收緊。有些案子移民局回覆的理由根本不是理由，像過去跨國公司經理人可選擇申請L1簽證，如符合條件也可申請綠卡，但是現在移民官會問為什麼不先申請工簽，給人無中生有的既視感。移民官不是律師，不是根據法律而可能是按其主觀判斷。

她說，移民申請日益艱難，因此能理解律師為什麼漲價，因為工作量增加很多。她呼籲大家時間就是一切，她建議擁有學士和碩士學位且有雇主的人，都應該在2月就聯繫律師辦理工作簽證事宜，以防政策有變。

工作簽證 移民 川普

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