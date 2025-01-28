我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

加油站監控曝火星…伊頓野火肇因 新證據指向南加州愛迪生輸電塔

巴沙迪那訊
一段影片揭示，伊頓大火的起火原因可能是南加州愛迪生公司的一座輸電塔。(NBC 4電視台)
一段影片揭示，伊頓大火的起火原因可能是南加州愛迪生公司的一座輸電塔。(NBC 4電視台)

近日，一段影片揭示了伊頓野火（Eaton Fire）可能的起火原因，指向南加州愛迪生公司（Southern California Edison）位於伊頓峽谷的一座輸電塔。影片顯示，1月7日晚6時後不久，該塔附近的電力設備曾出現藍白光閃爍，隨後山坡燃起熊熊大火。

據NBC 4報導，這段來影片來自巴沙迪那一家加油站的監控影像，由Edelson PC律師事務所獲得，並發布了影片的剪輯版本。該律所聲稱，影片顯示火災起於聖塔安那強風肆虐下的峽谷中，隨後火焰迅速蔓延。影片中可見，強風吹襲下，樹枝和交通燈招牌劇烈搖晃。在畫面右上角的黑暗中，光點閃爍隨即消失。幾分鐘後，遠處閃現橙色火光，火勢逐漸升騰，最終釀成毀滅性災難。

居住在輸電塔附近的居民也提供了照片與影片，顯示大火燃燒初期，該塔底部冒出猛烈火焰。多位居民受訪表示，他們相信這正是火災的起因。

對此，南加州愛迪生發言人鄧利維（Kathleen Dunleavy）回應，公司於25日晚收到影片，目前仍在調查所有相關證據，尚未能確定火災原因。她強調，「在專家全面審視影片之前，評論或得出結論為時過早。」她補充，愛迪生已與調查人員聯繫，確保他們獲得該影片。

愛迪生公司此前表示，初步檢查並未發現設備有電弧或電力異常跡象，並強調尚無證據證明其電力設備與火災有關。鄧利維說，「目前沒有人知道伊頓大火的具體原因。」 負責調查火災起因的加州消防廳（Cal Fire）已封鎖輸電線周邊區域進行調查，但尚未對外透露任何進展。

Edelson律師事務所創辦人埃德爾森（Jay Edelson）指出，該影片為火災起因指向輸電塔提供了「最清晰且毀滅性的證據」。他在聲明中表示，「這段來自加油站監控的即時畫面顯示，南加州愛迪生的電力線引燃了大火。」 大火在強風助勢下，迅速從伊頓峽谷向西延燒至艾塔迪那（Altadena）社區，摧毀大片房屋。根據國家氣象局記錄，火災前愛迪生監測站的風速高達每小時59英里，火災發生後更錄得每小時63至70英里的風速。

此外，愛迪生上周通知原告律師，在疑似起火點約300碼(900英尺)的下坡處發現了一處營地。但律師認為該營地距離起火點太遠，不可能是火災起因。 目前已有至少20起針對愛迪生的訴訟，指控其設備引發大火。火災造成的損失預計高達數十億美元。雖然加州野火基金可能分擔部分成本，但若證實火災由愛迪生設備引起，將對公司構成沉重財務壓力。

律師已要求法院下令愛迪生保存相關數據與設備。法院近日批准了一項臨時限制令，要求愛迪生保護火災疑似起點及周邊1平方英里的證據和設備。愛迪生則回應，公司已主動保存相關證據，並詳細記錄維修和設備更換情況。律師還要求愛迪生將輸電塔上的電纜降下，檢測鋁線是否有電弧損傷。原告律師羅伯遜（Alexander Robertson）表示，愛迪生方面稱此操作可能需耗時數月，他批評這種拖延行為「不可接受」。

截至目前，調查仍在進行中，火災起因尚未有最終結論。

加州 南加 加油站

上一則

禮品卡盜刷猖獗 華人送禮附收據防風險

下一則

爭取醫療帳單減免 掌握溝通技巧 避免陷法律糾紛

延伸閱讀

南加1200戶野火災民 提告SCE電力公司 指其疏忽釀災

南加1200戶野火災民 提告SCE電力公司 指其疏忽釀災
影音新證據揭野火肇因 SCE輸電塔底部現猛火

影音新證據揭野火肇因 SCE輸電塔底部現猛火
川普訪洛勘災 未訪伊頓災區惹議

川普訪洛勘災 未訪伊頓災區惹議
趙美心向川普當面陳情：聯邦賑災刻不容緩

趙美心向川普當面陳情：聯邦賑災刻不容緩
趙美心向川普當面陳情 聯邦賑災刻不容緩

趙美心向川普當面陳情 聯邦賑災刻不容緩
川普抵洛勘災 允聯邦全力支持災區重建

川普抵洛勘災 允聯邦全力支持災區重建

熱門新聞

好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

2025-01-23 20:52
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43

超人氣

更多 >
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？
報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%