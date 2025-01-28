加油站監控曝火星…伊頓野火肇因 新證據指向南加州愛迪生輸電塔

一段影片揭示，伊頓大火的起火原因可能是南加州愛迪生公司的一座輸電塔。(NBC 4電視台)

近日，一段影片揭示了伊頓野火（Eaton Fire）可能的起火原因，指向南加州 愛迪生公司（Southern California Edison）位於伊頓峽谷的一座輸電塔。影片顯示，1月7日晚6時後不久，該塔附近的電力設備曾出現藍白光閃爍，隨後山坡燃起熊熊大火。

據NBC 4報導，這段來影片來自巴沙迪那一家加油站 的監控影像，由Edelson PC律師事務所獲得，並發布了影片的剪輯版本。該律所聲稱，影片顯示火災起於聖塔安那強風肆虐下的峽谷中，隨後火焰迅速蔓延。影片中可見，強風吹襲下，樹枝和交通燈招牌劇烈搖晃。在畫面右上角的黑暗中，光點閃爍隨即消失。幾分鐘後，遠處閃現橙色火光，火勢逐漸升騰，最終釀成毀滅性災難。

居住在輸電塔附近的居民也提供了照片與影片，顯示大火燃燒初期，該塔底部冒出猛烈火焰。多位居民受訪表示，他們相信這正是火災的起因。

對此，南加 州愛迪生發言人鄧利維（Kathleen Dunleavy）回應，公司於25日晚收到影片，目前仍在調查所有相關證據，尚未能確定火災原因。她強調，「在專家全面審視影片之前，評論或得出結論為時過早。」她補充，愛迪生已與調查人員聯繫，確保他們獲得該影片。

愛迪生公司此前表示，初步檢查並未發現設備有電弧或電力異常跡象，並強調尚無證據證明其電力設備與火災有關。鄧利維說，「目前沒有人知道伊頓大火的具體原因。」 負責調查火災起因的加州消防廳（Cal Fire）已封鎖輸電線周邊區域進行調查，但尚未對外透露任何進展。

Edelson律師事務所創辦人埃德爾森（Jay Edelson）指出，該影片為火災起因指向輸電塔提供了「最清晰且毀滅性的證據」。他在聲明中表示，「這段來自加油站監控的即時畫面顯示，南加州愛迪生的電力線引燃了大火。」 大火在強風助勢下，迅速從伊頓峽谷向西延燒至艾塔迪那（Altadena）社區，摧毀大片房屋。根據國家氣象局記錄，火災前愛迪生監測站的風速高達每小時59英里，火災發生後更錄得每小時63至70英里的風速。

此外，愛迪生上周通知原告律師，在疑似起火點約300碼(900英尺)的下坡處發現了一處營地。但律師認為該營地距離起火點太遠，不可能是火災起因。 目前已有至少20起針對愛迪生的訴訟，指控其設備引發大火。火災造成的損失預計高達數十億美元。雖然加州野火基金可能分擔部分成本，但若證實火災由愛迪生設備引起，將對公司構成沉重財務壓力。

律師已要求法院下令愛迪生保存相關數據與設備。法院近日批准了一項臨時限制令，要求愛迪生保護火災疑似起點及周邊1平方英里的證據和設備。愛迪生則回應，公司已主動保存相關證據，並詳細記錄維修和設備更換情況。律師還要求愛迪生將輸電塔上的電纜降下，檢測鋁線是否有電弧損傷。原告律師羅伯遜（Alexander Robertson）表示，愛迪生方面稱此操作可能需耗時數月，他批評這種拖延行為「不可接受」。

截至目前，調查仍在進行中，火災起因尚未有最終結論。