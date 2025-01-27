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南加華人有口福了 台灣家鄉年貨、年菜任選

記者張宏/洛杉磯報導
現在南加地區華人可選擇的家鄉年貨越來越多。（記者張宏／攝影）
現在南加地區華人可選擇的家鄉年貨越來越多。（記者張宏／攝影）

南加華人有口福，隨著電子商務發展和需求加大，可選擇的家鄉年貨愈來愈多；其中台灣年貨不僅在包裝設計上準確拿捏消費者春節吉祥話好運發財的訴求，且口味也都是台灣直送，讓本地華人第一時間品嚐新鮮年菜味道。

（影音來源：記者張宏）

在iTaiwan Foods羅蘭岡店年貨擺放在最顯眼位置，且外形包裝年味十足，如做成1000萬元鈔票包裝的鮭魚燒，不同運氣訴求包裝的乖乖零食及麻將形狀的蜂蜜蛋糕等。iTaiwan Foods市場專員Lisa Hung表示， 為讓大家在春節品嚐正宗台灣滋味，今年推出「2025春節年菜系列」，以「台灣海鮮」為主題，包括首次加入的「雙言商號｜明水三九七食堂」的金鯧海鮮芋頭炊粉，「鄧師傅功夫菜」的荷葉包飯和冰糖雪梨，還有喜宴餐廳「彭園」的佛跳牆和花菇鮑魚佐烏參等，年菜組合裝有「六道菜澎湃組」、「五道菜經典組」和「三道菜精選組」三種，且搭配特製台式經典復刻的包裝袋。

她說，今年還首次引進台灣金山市場「富品家」年糕做成元寶形狀，口味有原味和紅豆。同時還有微熱山丘和海邊走走春節限定禮盒，其中微熱山丘春旺福有禮盒裝和單盒裝，禮盒內有山丘芭娜娜、鳳梨酥和蘋果酥三種，其中山丘芭娜娜還特別做成「春」的字樣。還有台中犁記綠豆椪、福義軒的蛋捲等，店內還有來自台灣的冷凍海鮮，很受歡迎。

店內華人Mary朱買了一包海鮮吹粉和年糕等年貨，她表示，以前佳節會思鄉是因為這邊缺少道地家鄉味，現在家鄉味觸手可及，年貨與時俱進，感覺在南加過春節很幸福。

南加港式酒樓也有盆菜推出，像羅斯密「888海珍大酒樓」新春推出的「鮑羅萬有盆菜」大盆438美元、中盆338美元，用頂級鮑魚、蠔豉、江瑤柱、海參、花膠、冬菇、髮菜、鮮蝦、雞鴨、青菜等豐富的食料。還有各式賀年糕點每盒12美元，「春茗團年盛宴」套餐有五款，價格從688美元到1388美元不等，及十多款寓意吉祥的美餚，如鮑汁發財園蹄48美元，景瑞氣祥（清蒸海上鮮）時價、財源滾滾來（發財好事鮑魚）95美元等。

經理Lucy表示，新春佳節吃盆菜符合中國人的傳統，親朋好友吃盆菜，寓意團圓，大家圍著熱烘烘的盆菜，層層疊起代表步步高升，衣食豐足，一層一層吃下去，滋味無窮，越吃越富有，有團圓發財喜慶美好意義。

iTaiwan Foods特製台式經典復刻的包裝袋。（記者張宏／攝影）
iTaiwan Foods特製台式經典復刻的包裝袋。（記者張宏／攝影）
羅斯密「888海珍大酒樓」新春推出的「鮑羅萬有盆菜」。（888海珍提供）
羅斯密「888海珍大酒樓」新春推出的「鮑羅萬有盆菜」。（888海珍提供）
888海珍推出十多款寓意吉祥的美餚。（888海珍提供）
888海珍推出十多款寓意吉祥的美餚。（888海珍提供）
海邊走走蛇年禮盒。（記者張宏／攝影）
海邊走走蛇年禮盒。（記者張宏／攝影）
「雙言商號｜明水三九七食堂」的金鯧海鮮芋頭炊粉。（記者張宏／攝影）
「雙言商號｜明水三九七食堂」的金鯧海鮮芋頭炊粉。（記者張宏／攝影）
iTaiwan Foods今年推出各式年菜套餐和節慶禮盒。（記者張宏／攝影）
iTaiwan Foods今年推出各式年菜套餐和節慶禮盒。（記者張宏／攝影）
做成1000萬元鈔票包裝的鮭魚燒。（記者張宏／攝影）
做成1000萬元鈔票包裝的鮭魚燒。（記者張宏／攝影）
麻將形狀的蜂蜜蛋糕。（記者張宏／攝影）
麻將形狀的蜂蜜蛋糕。（記者張宏／攝影）
微熱山丘春旺福禮盒裝。（記者張宏／攝影）
微熱山丘春旺福禮盒裝。（記者張宏／攝影）

春節 南加 華人

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