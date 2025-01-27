南加華人有口福了 台灣家鄉年貨、年菜任選

現在南加地區華人可選擇的家鄉年貨越來越多。（記者張宏／攝影）

南加華人 有口福，隨著電子商務發展和需求加大，可選擇的家鄉年貨愈來愈多；其中台灣年貨不僅在包裝設計上準確拿捏消費者春節 吉祥話好運發財的訴求，且口味也都是台灣直送，讓本地華人第一時間品嚐新鮮年菜味道。

（影音來源：記者張宏）

在iTaiwan Foods羅蘭岡店年貨擺放在最顯眼位置，且外形包裝年味十足，如做成1000萬元鈔票包裝的鮭魚燒，不同運氣訴求包裝的乖乖零食及麻將形狀的蜂蜜蛋糕等。iTaiwan Foods市場專員Lisa Hung表示， 為讓大家在春節品嚐正宗台灣滋味，今年推出「2025春節年菜系列」，以「台灣海鮮」為主題，包括首次加入的「雙言商號｜明水三九七食堂」的金鯧海鮮芋頭炊粉，「鄧師傅功夫菜」的荷葉包飯和冰糖雪梨，還有喜宴餐廳「彭園」的佛跳牆和花菇鮑魚佐烏參等，年菜組合裝有「六道菜澎湃組」、「五道菜經典組」和「三道菜精選組」三種，且搭配特製台式經典復刻的包裝袋。

她說，今年還首次引進台灣金山市場「富品家」年糕做成元寶形狀，口味有原味和紅豆。同時還有微熱山丘和海邊走走春節限定禮盒，其中微熱山丘春旺福有禮盒裝和單盒裝，禮盒內有山丘芭娜娜、鳳梨酥和蘋果酥三種，其中山丘芭娜娜還特別做成「春」的字樣。還有台中犁記綠豆椪、福義軒的蛋捲等，店內還有來自台灣的冷凍海鮮，很受歡迎。

店內華人Mary朱買了一包海鮮吹粉和年糕等年貨，她表示，以前佳節會思鄉是因為這邊缺少道地家鄉味，現在家鄉味觸手可及，年貨與時俱進，感覺在南加過春節很幸福。

南加港式酒樓也有盆菜推出，像羅斯密「888海珍大酒樓」新春推出的「鮑羅萬有盆菜」大盆438美元、中盆338美元，用頂級鮑魚、蠔豉、江瑤柱、海參、花膠、冬菇、髮菜、鮮蝦、雞鴨、青菜等豐富的食料。還有各式賀年糕點每盒12美元，「春茗團年盛宴」套餐有五款，價格從688美元到1388美元不等，及十多款寓意吉祥的美餚，如鮑汁發財園蹄48美元，景瑞氣祥（清蒸海上鮮）時價、財源滾滾來（發財好事鮑魚）95美元等。