房屋沒被野火燒 銀行竟通知貶值了 信貸額度遭削減5萬元

沒有遭受火災直接影響的房屋，也收到銀行貶值通知。（KTLA5）

洛杉磯 近期毀滅性的野火，給當地社區帶來深刻變化；一些未受火災直接影響的房主，最近也收到銀行來信，稱他們的房屋淨值信貸額度（Home Equity Lines of Credit，HELOC）已被大幅削減，居民對此憤憤不平。

根據KTLA電視台報導，洛杉磯曼德維爾峽谷(Mandeville Canyon)居民Lisa Pelton，以及她的一些鄰居最近陸續收到銀行發來通知，指他們的房屋淨值信貸額度被大幅降低，這些信息令居民非常不快。房屋淨值信貸額度，允許房主用資產作為抵押向銀行借款，可用於翻新房屋、為抵押貸款 再融資 等。

屋主Lisa Pelton對此很震驚，認為銀行的所作所為不合情理，「火災發生才幾天，銀行就已經把這封信寄給某個郵政編碼的所有居民。」城市國民銀行（City National Bank）通知Pelton，盡管她的房產沒有直接受這場野火影響，但銀行仍決定將Pelton的房屋淨值信貸額度削減5萬美元。

Pelton認為，批准這封信的人應該被解雇。城市國民銀行給出的解釋是，Pelton的房產價值、以及野火焚燒地區的其他房產價值，都在大幅下降。銀行表示，不會直接取消屋主的信貸額度，而是會降低信貸額度，直到做出進一步評估。

KTLA記者David Lazarus沒有質疑銀行的此番動機，但認為推出這個決定的時機欠妥，非常倉促。 Lazarus表示，可以肯定的是，金融機構有責任在自然災害發生後將風險降到最低，這完全可以理解，但真正讓屋主擔心的是，銀行的行動速度太快，而且沒有做盡職調查，只是決定先削減貸款，再考慮其他問題。

對銀行的決定，屋主Pelton進行反擊，她打電話給城市國民銀行，與工作人員進行交談，後者對她的遭遇表示同情。銀行最終撤銷此前決定，並完全恢復屋主的房屋淨值信貸額度。

Lazarus認為，這是一個很好案例，值得所有房主借鑒，人們現在處於非常脆弱時期，可能不會以積極方式回應遇到的負面事件，「如果你不站出來保護權利，沒有人會為你辯護」。