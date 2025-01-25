中國來美簽證處理慢 今夏估減半…影響百萬申請人

美國駐中國領事館日前發布公告，由於中國政府的阻止，已超過三年半無法招募當地雇員，預計今年夏季簽證處理量為去年夏季的一半。（美國駐華領事館官網截圖）

美國駐華領事館日前發布公告，「由於中國政府的阻止，美國大使館 已超過三年半無法招募當地雇員。因此，預計今年夏季大使館的簽證 處理量為去年夏季的一半。簽證申請處理和等待時間將會延長。美國駐中國使團致力於及時為公眾提供簽證服務。」業內人士分析，這一變化可能讓上百萬申請人獲得美簽數量縮減逾半，同時對中美旅遊業和航空業帶來巨大影響。

由於案子擠壓和人力短缺等問題，美國駐華使領館的簽證預約時長一直飽受批評。根據官方1月16日的數據，各地領事館的B類簽證預約等待時間如下：北京17天、上海79天、廣州49天、瀋陽7天、武漢37天。這一數據每天都會根據申請人預約情況實時變動。此外，申請人面簽時一旦遇到行政審查，通常需等待數周至數月。預約時長的不確定性，促使搶號心切的申請人尋求代辦機構幫忙。

南加簽證業務人士顧彬彬表示，此舉意味著想要獲得新簽證的申請人要砍掉逾一半。美國駐華五大領事館目前平均每天簽證處理量總和超過1萬件，一個月保守估計約20萬件，而夏季赴美旺季通常橫跨四到五個月，百萬簽證處理量將縮減一半，加上通過率的未知性，預計今年獲得美簽的概率將會顯著減少，進一步影響新旅客的增長。

中國公民的美簽預約系統自去年12月更新後，運行頻頻出現問題。顧彬彬指出，新系統目前「一塌糊塗」，經常登錄不進，反覆跳轉回登錄介面，申請人多次嘗試就會被鎖。目前很多持有B類10年簽證的申請人都面臨過期更換的情況，伴隨新系統的上線，領事館公告自去年12月7日起，要求符合條件的申請人選擇免面簽服務時，必須線上預約才能遞交材料。社群平台不少申請人表示，即使順利遞交免面簽材料，等待時間仍長達一個月，部分申請人甚至仍可能被要求面談。

簽證處理量的縮緊同時會給波及航空業。顧彬彬表示，自疫情 後，中美航線已逐步恢復，但班次仍未回到疫情前水平，今年美聯航和達美航空等航司紛紛宣布新的中美航線，並已經上線銷售，預計將在今年5月陸續展開。原本對航空業是一個積極的信號，但簽證申請的進一步受限可能影響赴美旅遊人數，進而影響航空業的復甦。航空公司目前只是計畫擴增，如果航班需求下降，導致運營成本無法負擔，也有可能不飛。另一方面，由於赴美人數的減少會帶來機票價格上漲，暑期票價本來就貴，如果實際出行人數達不到預期，恐讓原本回暖的票價進一步反彈。

旅遊業原本指望新政府有新政策刺激中美旅遊市場，但眼下簽證處理量減少會引發連鎖反應。顧彬彬表示，暑期向來就是赴美遊學、商務旅行和家庭探親的高峰期，計畫期間赴美的美簽申請人如果拿不到簽證，會大幅減少新旅客的數量。同時原本持有簽證的人也會因為機票價格上漲等成本增加而 放棄旅行，進一步衝擊旅遊市場。

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