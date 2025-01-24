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新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅

記者張庭瑜/洛杉磯報導
Castaic地區休斯湖路附近的休斯野火產生的煙霧。 （KTLA電視台）
Castaic地區休斯湖路附近的休斯野火產生的煙霧。 （KTLA電視台）

洛杉磯北部山區22日爆發的休斯野火（Hughes Fire）迅速擴散，已燒毀超過1萬英畝林地，超過5萬人收到疏散令或警告。當地華人居民也描述周遭地區天空呈現灰紅色，猶如黃昏，與友人通訊時表示擔憂；友人建議及早收拾準備，並表示需要幫助時可隨時聯繫，原以為火勢已控制卻又再度延燒。

讀者提供；記者張庭瑜後製

這場大火於22日在卡斯泰克（Castaic area）北部開始，最初是一場灌木叢火災，隨後迅速發展成熊熊烈火，大風將火勢向南推，迫使居民逃離。

洛杉磯北部山區休斯野火迅速蔓延，超過5萬人被疏散或警告，消防隊全力控制火勢。（讀...
洛杉磯北部山區休斯野火迅速蔓延，超過5萬人被疏散或警告，消防隊全力控制火勢。（讀者提供）

23日，由於風速減緩，滅火飛機得以投放數萬加侖阻燃劑，使火勢控制率達14%。洛杉磯縣消防隊長馬龍（Anthony Marrone）表示，目前火勢較兩周前明顯改善，但洛杉磯縣及范杜拉縣（Ventura County）的紅旗警告仍延至26日上午。

洛縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，已有3萬1000人接到強制撤離命令，另有2萬3000人收到警告。截至24日晚間，5號高速公路（Interstate 5）部分封閉路段重新開放，但仍有30英里路段維持封閉以利救災並避免濃煙影響行車安全。目前尚無建築物損毀報告。

洛杉磯北部山區休斯野火迅速蔓延，超過5萬人被疏散或警告，消防隊全力控制火勢。（讀...
洛杉磯北部山區休斯野火迅速蔓延，超過5萬人被疏散或警告，消防隊全力控制火勢。（讀者提供）

Sherman Oaks及Sepulveda Pass也出現灌木叢火災，加劇當地居民的恐慌。居民阿瑪拉（Kayla Amara）透露，火災爆發時，她匆忙收拾家中物品並用水管沖洗房屋，盼火勢不會蔓延至自家。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）提醒居民注意火山灰的危害，稱灰塵可能含有重金屬及其他有害物質，建議在清理時佩戴防護裝備。洛杉磯縣公共衛生廳廳長費洛（Barbara Ferrer）警告，即使短暫接觸火山灰也可能引發健康問題。

氣象部門預測，強風將持續至25日，陣風最高速度可達每小時65英里，並預計27日將有降雨。由於火災後的區域易發生泥石流，當局已開始部署防災措施。

這場大火痛苦地提醒人們，儘管救援人員在控制寶馬山野火和伊頓野火（Palisades and Eaton fires）已有不錯進展，但南加州仍然面臨著野火的威脅，已有20多人喪失生命。

陣風也增強了休斯野火的破壞力，官員制定計畫且充分利用本周晚些時候預測的降雨。洛杉磯縣協調聯合資訊中心23日上午10時發布休斯野火災情，其規模達1萬176英畝，僅14%被遏制，受威脅建築物達1萬4611棟。

此外，洛杉磯、聖地牙哥、橙縣、河濱、聖伯納汀諾和范杜拉縣（Ventura）大部分地區的都收到紅旗警告。

洛杉磯 加州 洛縣

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