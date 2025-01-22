川普取消出生公民資格 赴美待產華女：「天塌了」

在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普總統在20日上任第一天，就簽署了一系列行政令。其中頗具爭議並給華人帶來深遠影響的就是取消出生公民權。一位於今年1月入境美國打算在這裡生孩子的葉子（化名）在聽到該消息表示，「天塌了。」

葉子於1月中旬來到南加州 ，打算在這裡生孩子。她的預產期是兩個月後，而川普取消出生公民權行政令為30天後，很可能受到該行政令的影響。她說，「天塌了。」葉子表示，本以為能入境成功就「萬事大吉」了，「沒想到整這出。」她說，實在不行就當來旅遊一趟了。

根據白宮網站20日發布的該項行政令，在此兩類情況下出生的孩子出生不得自動獲得美國公民身分。第一，母親是非法移民 且父親不是公民或綠卡持有人；第二，母親在美有合法身分，但持有短期簽證（例如免簽項目，留學生、工作、旅遊簽證），父親不是公民或綠卡持有人。

在南加 州經營月子中心的李先生表示，該行政令出台後，月子中心的媽媽都有詢問他的看法。李先生說，準媽媽們多少有點焦慮，但是也不很絕對。他說，這些赴美生子的媽媽家庭條件都不差，來美生孩子只是她們的一個選擇，不是唯一選擇。而且她們來美國一部分原因是看中美國的麻醉醫療水平，並不全因為是孩子的身分。而這裡的寶媽也不太會為了孩子的美國身分提前催產，要根據自身狀況而定，「不會因為政策讓孩子受委屈。」

而川普的這條行政令在社交平台上也炸開了鍋，有的說自己是1月21日預產期，不知道是否來得及，還有寶媽稱預產期是在3月底，「瑟瑟發抖。」大家都群策群力，提出解決辦法。包括有人建議去加拿大生產，有人建議提前剖腹產等。一位持有H1B工作簽證正在備孕的網友表示，感覺H1B才是移民的最底層牛馬，甚至不如非法移民，排期慢、繳稅多，「啥都拿我們開刀。」

對於是否有赴美生子的準媽媽為了趕在行政令生效前提前要求催產或剖腹產，一位南加州的曾為很多赴美產子媽媽接生的醫師表示，「對不起，這個事情太敏感了，我們沒有辦法回答。」

不過南加州生殖診所Ember Fertility Center運營總監張敏毅介紹，孩子若是36周，在醫學上還沒有足月，這時沒有特別原因要求醫生剖腹產生孩子，醫師一般不會同意。但是若39周，非常接近40周的時候，向醫生提剖腹產或催產，醫生則有可能接受。