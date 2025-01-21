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艾塔迪那華翁命喪野火 科學家兒提告愛迪生電力公司

洛杉磯訊
伊頓野火奪走八旬華裔長者的生命。（圖／災民提供）
伊頓野火奪走八旬華裔長者的生命。（圖／災民提供）

來自中國上海的華人移民趙志峰（Zhi Feng Zhao，音譯），不幸在洛杉磯最近爆發的伊頓野火（Eaton Fire）中喪生，這位84歲的長者遺體在艾塔迪那（Altadena）家中被發現，當時廢墟上還有一隻郊狼（coyote）。悲痛欲絕的兒子憤怒提告，為這場不該發生的悲劇尋求正義。

84歲的趙志峰，是南加災難性野火中已知的27名遇難者之一，綜合Los Angeles daily news等媒體報導，1月7日中午時分，兒子趙肖（Shaw Zhao）曾接到父親趙志峰的電話，他已預定第二天飛往洛杉磯的機票，父親問兒子何時到達，需要準備什麼吃的，這次短暫的通話竟成為父子間最後一次交談。

數小時後，伊頓野火首先在艾塔迪那大道（Altadena Drive）和米德威克大道（Midwick Drive）附近爆發，在聖塔安那焚風（Santa Ana winds）推動下，大火以驚人的速度席捲山丘和附近街區，迅速吞噬趙志峰的家，奪走這位華人長者的生命。

與趙肖一樣，愈來愈多的受害者家屬，日前對南加州愛迪生電力公司提起非正常死亡訴訟，指控該公司在當局發布紅旗火災警告後，卻未能妥善維護其設備並管理周圍的植被生長。趙肖的代理律師Rob Jarchi認為，這是一場本可避免的悲劇，這起案件就像其他許多即將提告的案件一樣，為火災遇難者尋求正義。

趙志峰出生於中國一個貧困農村家庭，4歲時失去父母，他依靠經濟援助和獎學金完成學業，最後考入北京大學。畢業後，趙志峰在上海找到工作，並結婚生子，後移居洛杉磯。兒子趙肖形容父親是一個堅強、執著、聰明的人，從小培養孩子對學習和解決問題的熱愛，現年54歲的趙肖居住在波特蘭，是一名數據科學家，繼承了父親的價值觀，致力運用先進科技幫助困境中的人們，但一切的美好都在火災來臨那天破滅。

1月7日夜幕降臨時，趙肖的不安感愈發強烈。父親鄰居發送一條短信，警告火勢已經非常接近艾塔迪那市。這位鄰居經常照顧趙志峰，但野火爆發這周恰巧不在城裡，只能提醒他們注意危險。當晚9時左右，趙肖打電話卻未能聯絡上，他以為父親已經入睡，自母親2021年去世以來，老人一直難以入眠。

趙肖一直在網上監控火情更新，次日淩晨5時左右，情況發生巨大變化，慌亂的兒子撥打家中電話，但線路已處於停機狀態，鄰居短信告知，幾個小時前當局已發布緊急疏散令。趙肖立刻飛往洛杉磯，趕往父親的家，但宵禁和警察封鎖阻止人們接近街區。臨時疏散避難所巴沙迪那會議中心，趙肖拚命尋找父親，希望在撤離人員中找到那張熟悉的面孔，時間一秒秒過去，恐懼在內心深處蔓延。「我沒有接到父親的一個電話，沒有收到他的任何消息。」

1月9日，趙肖在Lyft司機的幫助下，步行跋涉90分鐘，穿越被火災肆虐的城市，終於到達父親家園所在的社區。在院子裡，他們發現一隻郊狼，並在動物徘徊的附近找到趙志峰的遺骸。

悲痛欲絕的趙肖，19日帶著父母的一半骨灰，飛往上海安排相關後事，另一半骨灰安葬在洛杉磯玫瑰崗墓地。他同時透過法律訴訟，正在為火災中失去生命的親人尋求正義。

警察封鎖阻止人們接近火災發生地。（記者邵敏／攝影）
警察封鎖阻止人們接近火災發生地。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 南加 華人

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