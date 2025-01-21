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雨季變得不像雨季 南加今冬降雨量逼近最低紀錄

洛杉磯訊
南加州正經歷一個「極度乾旱的雨季」，大部分地區的降雨量創下或接近歷史最低紀錄。（取材自Pixabay）
南加州正經歷一個「極度乾旱的雨季」，大部分地區的降雨量創下或接近歷史最低紀錄。（取材自Pixabay）

國家氣象局(NWS)觀測，南加州正在經歷一個被描述為「極度乾旱的雨季」，大部分地區的降雨量創下或接近歷史最低紀錄，導致雨季變得不像雨季。

國家氣象局近日發表公告表示，南加州西南地區的雨季在開局已創下或接近歷史最低紀錄。南加雨季一般在12月到翌年3月期間，尤其是在山脈以西地區。根據過去30年的平均數據，洛杉磯市中心在這4個月期間的平均降雨量為11.64英寸，占全年平均降雨量14.25英寸的約82%。公告指出，南加通常在4月下旬至11月上旬期間降雨稀少，以洛杉磯市中心為例，在過去30年的5月至10月的平均降雨量僅為1.14英寸，其中6月至9月的平均降雨量更少於0.24英寸。許多年份在這4個月內完全沒有測得任何降雨量。

然而，即使在典型的乾燥暖季，2024年5月以來的降雨量仍屬歷史罕見的低水準。數據顯示，洛杉磯市中心上次錄得至少0.1英寸的降雨是在2024年5月5日，距今已達260天，打破了先前從2008年2月25日至11月3日連續253天無0.1英寸降雨的紀錄。同時，從2024年5月5日開始，洛杉磯市中心經歷了整整180天無任何可測得的降雨，直到11月1日才再次錄得降雨。雖然這並非最長紀錄，但仍是歷史上第7長的無降雨期。最長的無降雨期發生在1997年2月18日至9月24日，持續219天。次長記錄為1927年4月13日至10月26日的197天。

在官方雨水年度（10月1日至次年9月30日）中，截至1月15日，洛杉磯市中心的降雨量僅為0.16英寸，僅達該期間平均降雨量5.56英寸的3%。此降雨量與1962-1963年的雨水年度並列成為歷史上第2乾旱的同期。最乾旱的同期紀錄出現在1903-1904年的雨水年度，當時從1903年10月1日至1904年1月15日僅錄得微量降雨痕跡。

異常乾旱的天氣讓南加州大部分植被乾枯，極易引發山火。自去年10月以來，數千棟房屋因山火被毀，其中包括11月發生於范杜拉縣的野火以及今年1月中旬的寶馬山野火與伊頓野火。

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