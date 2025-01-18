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世界日報蒙市迎春年節展開幕 200攤位吃喝玩樂嗨翻天

記者劉子為／蒙特利公園市報導
「世界日報蒙市迎春年節展」活動入場、停車全部免費，更有接駁車方便出行，讓民眾無壓力玩轉新春。（本報資料照片）
「世界日報蒙市迎春年節展」活動入場、停車全部免費，更有接駁車方便出行，讓民眾無壓力玩轉新春。（本報資料照片）

迎接農曆新年，「世界日報蒙市迎春年節展」今(18)日盛大開幕，現場設有200個攤位，涵蓋吃、喝、玩、樂多重體驗，還有豐富的抽獎好禮，讓所有參與者都能體驗春節氛圍。蛇年年節展持續兩日，活動地點位於蒙市的嘉偉街（Garvey Ave），入場、停車全部免費，更有接駁車方便出行，輕鬆無壓力玩轉新春。

舌尖上的新春：50家美食滿足味蕾

蒙市年節展匯聚羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、糖葫蘆、東北烤串等近50家特色美食攤位。不論是懷舊的古早味，還是異國風情的美食，都將帶給您味蕾上的饗宴，讓每一口都充滿新春的喜悅。

購物狂歡：150家攤商客人逛不停

無論是年貨零嘴、伴手禮、還是精緻的中國風飾品與彩色風車，都能在這裡一次買齊。今年更有不少首次參展的特色商家，為民眾帶來嶄新的街會體驗。攤商種類豐富，絕對不容錯過！

親子互動：迪士尼與嘉年華齊亮相

專為小朋友設計的遊樂嘉年華位於丁胖子廣場，而孩子們最愛的迪士尼樂園也在靠近Alhambra大道的區域設展，提供一系列親子互動活動。還會有意外驚喜等待現場揭曉。

闔家歡樂：精采表演與大獎抽不停

活動主舞台將充滿濃濃的蛇年氛圍，連續兩天帶來舞龍舞獅、街舞、川劇變臉、武術表演等視覺盛宴，更有猜燈謎互動遊戲，讓您贏取H Mart禮卡、紅包及各色美食。活動尾聲的大抽獎更是亮點，贊助禮包括長榮航空、中華航空機票、洛杉磯國王冰球隊簽名球衣與簽名球、H Mart超市價值500美元的代金券等。

新亮點：主流品牌與實用資訊滿載

今年年節展上還有不少新的品牌亮相，包括麥當勞會在現場提供冰沙飲品，進行免費分享； Raising Cane′s炸雞免費發放清涼檸檬汁等。南加州各行各業商家也將提供旅遊、法律、建材裝潢、求職就業等實用資訊。

出行方便：免費停車、接駁

活動的免費停車場包括：Mark Kappel High School、Repetto Elementary School、Barnes Park、Ynez Elementary School。同時，蒙市將為民眾提供免費接駁車服務，停靠地點包括: Mark Kappel High School和Repetto Elementary School。接駁車服務從上午10時至下午6時，歡迎民眾多加利用。

本活動由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府以及蒙市商業發展委員會（BIDAC）聯合舉辦。歡迎扶老攜幼、親朋好友一同前來體驗春節的熱鬧氛圍。

活動時間：1月18日（周六）上午10時至晚9時；1月19日（周日）上午10時至晚7時。

活動地點：蒙特利公園市嘉偉街、嘉惠爾街交口（Garvey Ave. & Garfield Ave.）至嘉偉街、阿罕布拉街交口（Garvey Ave. & Alhambra Ave.）。

蒙特利公園市 迪士尼 洛杉磯

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