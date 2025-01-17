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民宅逃過野火 卻被大量滅火水流造成的泥石流劈成兩半

洛杉磯訊
居民房屋在毀滅性的野火中倖存，現在卻因泥石流裂成兩半。（KTLA5電娊）
居民房屋在毀滅性的野火中倖存，現在卻因泥石流裂成兩半。（KTLA5電娊）

坐落在太平洋沿岸山坡上的一幢居民房屋，在毀滅性的寶馬山野火（Palisades Fire）中倖存下來，現在卻因泥石流造成山體滑坡，房子被裂成兩半。

根據KTLA5、NBC的綜合報導，這幢房屋位於寶馬山花園(Pacific Palisades) Castellammare Drive 17000號街區，它是洛杉磯歷史上損失最慘重的野火中，被摧毀的1萬棟建築之一。航拍照片顯示，這座搖搖欲墜的房屋，如今已被泥石流劈成兩半，這是滅火過程中，大量的水流經此地導致的結果。

幾天前的照片顯示，這幢房子在大火中倖存，沒有受到太多影響。（KTLA5）
幾天前的照片顯示，這幢房子在大火中倖存，沒有受到太多影響。（KTLA5）

火災中倖存房屋的私人保安Bryan Kirkwood帶著記者來到這幢房子附近，他認為這裡很可能就是泥石流的源頭。「這太可怕了，我最初沒有意識到情況這麼糟糕」。

房子周圍全是被大水沖下來的泥石流。（KTLA5）
房子周圍全是被大水沖下來的泥石流。（KTLA5）

媒體拍攝的視頻畫面中，房子周圍全是被大水沖下來的泥石流，目前還不清楚山體滑坡發生的具體時間。但前幾天的照片顯示，這幢房子在大火中倖存，沒有受到太多影響，儘管周圍很多房屋已在火海中成為廢墟。

許多寶馬山花園社區的房主被迫撤離後，雇用私人保安守護殘存的房屋。因為有很多趁火打劫的人，正在設法混入這片富人疏散區，執法部門已在此地逮捕數十人，KKirkwood也看到一些無權進入災區的人出現。對於許多在兩場野火中失去家園的居民來說，搶劫的威脅仍令人擔憂，所以有些居民無視疏散命令，堅持留下來，持槍保護自己的家園。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）在15日的新聞發布會上，抨擊了搶劫和盜竊行為。他指出，有些人利用這場悲劇謀取私利，「我們已經發出警告，我再說一次，問題不在於是否被逮捕，而在於何時被逮捕。這些人將受到起訴，並受到法律的嚴厲懲罰。」

洛縣 洛杉磯

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