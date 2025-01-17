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GoFundMe捐款 恐影響野火受害者獲得FEMA援助

編譯陳盈霖／綜合報導
數以千計野火受害者向GoFunde和其他眾籌網站募集資金，然這些捐款可能會影響他們從聯邦緊急救難管理局（FEMA）獲得金錢援助的資格。（GoFundMe X）
數以千計野火受害者向GoFunde和其他眾籌網站募集資金，然這些捐款可能會影響他們從聯邦緊急救難管理局（FEMA）獲得金錢援助的資格。（GoFundMe X）

KTLA 5電視台報導，洛杉磯地區自本月7日起爆發多起致命性野火，數以千計野火受害者向GoFunMe和其他眾籌網站募集資金，以支持自己或受火災影響的親友。然而，這些捐款可能會影響他們從聯邦緊急事務管理局（Federal Emergency Management Agency，FEMA）獲得援助的資格。

FEMA的援助包括臨時住所與房屋修繕補助、低息貸款以彌補未投保的財產損失，及其他幫助個人和企業主從災害中恢復的相關計畫等。但這些援助只能用於未被其他來源（如保險或捐款）涵蓋的開支。

一名網友在X平台上發布影片指出，「GoFundMe是支付緊急開支的好方法，但請注意，將其用於某些用途，可能會影響您獲得FEMA補助的機會。」該網友指出，「舉例來說，FEMA可能會幫助災民更換於火災中損毀的車輛，但若GoFundMe上明確表示，募款是為了更換汽車，那麼FEMA將無法針對該特定需求提供援助」。「我們知道這可能令人沮喪，特別是當您試圖同時處理很多事情時。因此，我們鼓勵您設立GoFundMe頁面時，仔細考慮如何描述需求。」

根據FEMA官網，法律規定該機構不能重複發放受害者從其他來源得到的福利，然該機構仍鼓勵受野火影響者申請聯邦援助，可撥打800-621-3362或至FEMA災害恢復中心。

地址有兩處：洛杉磯加大研究園區西區（UCLA Research Park West：10850 West Pico Blvd，Los Angeles）。巴沙迪那城市學院社區教育中心（Pasadena City College Community Education Center：3035 East Foothill Blvd，Pasadena）。每日開放時間為上午9時至晚間8時，災民可透過線上申請援助即可，https://www.disasterassistance.gov/。

洛杉磯加大 GoFundMe 貸款

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