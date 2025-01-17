焚風下周再臨 若濕度降至個位數 可能助長釀災風險

吹自海洋的離岸風使南加州沿海地區濕度大幅增加，若下周濕度降到個位數字，將使空氣更乾燥。（ABC電視台畫面）

ABC電視台報導，南加州 大部分地區自16日起，聖塔安那焚風（Santa Ana winds）逐漸減弱，國家氣象局發布的紅旗警告（red flag）至當天下午3時。然天氣預報20日（周一）至21日起，各地將再次出現乾燥、強風天氣型態，可能助長野火風險。

國家氣象局指出，16日上午和下午早些時候，西聖蓋博 山脈（Western San Gabriel Mountains）、聖塔蘇珊娜山脈（Santa Susana Mountains）和5號高速公路走廊持續出現每小時15至25哩風速，最大陣風達每小時40哩。

海風為南加州帶來水氣，但下周一起，聖塔安那風將再起，但目前尚不知強度。（ABC電視台畫面）

當天下午晚些時候，吹自海洋的離岸風使南加 州沿海地區濕度大幅增加，寶馬山花園（Pacific Palisades）地區相對濕度達到近60%，聖地牙哥（San Diego）達70%。16日晚間至17日（周五），海洋層和雲層或替南加州帶來小雨。

聖塔安那焚風助長洛杉磯地區野火。（ABC電視台畫面）

然自20日起，又有機會刮起聖塔安那焚風，22日（周三）至25日（周六）風力增強，國家氣象局目前尚無法確定強度，但若是相對濕度下降至個位數，各地自下周起將更為乾燥。