PCC災害資源中心啟用 首日湧逾百災民

災害資源中心啟用首日，現場湧入大批受災民眾，許多人帶著文件排隊申請FEMA和SBA提供的各項援助，顯示災後需求迫切。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣災害資源中心（Local Assistance & Disaster Resource Centers）1月14日（周二）在洛杉磯加大 （UCLA）研究園區西側及巴沙迪那社區學院（PCC）社區教育中心兩地同步啟用，首日有引超過百位災民到場，尋求由政府及慈善機構提供的緊急援助和重建支持。

FEMA為災民提供食物、飲用水、衣物等基本必需品，並補助旅館住宿及臨時安置費用，幫助撤離時僅攜帶少量物品的家庭應急與過渡生活。（記者張庭瑜/攝影）

現場由聯邦緊急事務管理署（FEMA）提供食物、住宿等緊急援助，美國小企業管理局（Small Business Administration，SBA）則設立兩個攤位，提供最長30年期的低利貸款，協助災民重建家園。

Nicole Wilson表示，災害資源中心將營運至社區完全復原，提供災民食物、飲用水、住宿補助等多項援助，並由專員面對面協助完成申請程序，確保受災民眾獲得全面支持。（記者張庭瑜/攝影）

住在艾塔迪那（Altadena）的受災戶竹內女士（Takeuchi）表示，家中因大火全毀，只剩下煙囪，汽車也被燒毀。「大火當晚我們未接到撤離通知，直到凌晨3時才發現屋內充滿煙霧。」她回憶道，丈夫堅持撤離，但當她起身時屋內已被濃煙遮蔽，從窗外望去，鄰居家已起火。她形容當時屋外猶如火海，全家只能帶著狗隻緊急逃生；匆忙間忘帶鑰匙，不得不冒險衝回屋內尋找。

SBA提供房主、租客、企業及非營利組織最長30年的低利貸款，協助災民迅速展開重建，申請首年免付本金與利息，無需等待保險理賠即可辦理。（記者張庭瑜/攝影）

目前竹內一家暫住在友人位於華埠 （Chinatown）的住所，這已是她一周內的第四次搬遷。「保險 公司僅提供從周四或周五至周一的酒店住宿，幸好朋友願意收留。」她表示，目前最需要的是FEMA承諾的770元緊急補助金，用以應付基本生活開銷。她同時擔憂房屋保險金額不足以支付重建費用，希望政府能額外提供協助。

FEMA公共事務專員Nicole Wilson表示，災害資源中心將營運至社區完全復原為止，每日早上9時至晚間8時。Wilson介紹，FEMA提供的援助包括食物、飲用水、衣物等基本生活必需品，並補助旅館住宿費用或臨時安置費用。「許多災民在撤離時只帶身上衣物，可能需要添購嬰兒食品或尿布。」她提醒，已投保者須先向保險公司申請理賠，FEMA不重複給付已理賠項目。

竹內特別感謝消防部門、警察及國民兵的努力，並認為「這些第一線人員正全力協助受災戶復原，而非作秀。」並透露自己自幼便在巴沙迪那（Pasadena）成長，成年後搬至艾塔迪那並且安家。

災民需攜帶身分證明文件前往申請，商家則建議攜帶保險文件、報稅資料及損益表等相關材料。若文件遺失，PCC校內資源夥伴可協助補辦。申請過程無需預約，現場有專人提供指導。中心位於3035 E. Foothill Blvd., Pasadena，歡迎需要幫助的民眾前往。