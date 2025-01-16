我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

PCC災害資源中心啟用 首日湧逾百災民

記者張庭瑜／巴沙迪那報導
災害資源中心啟用首日，現場湧入大批受災民眾，許多人帶著文件排隊申請FEMA和SBA提供的各項援助，顯示災後需求迫切。（記者張庭瑜/攝影）
災害資源中心啟用首日，現場湧入大批受災民眾，許多人帶著文件排隊申請FEMA和SBA提供的各項援助，顯示災後需求迫切。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣災害資源中心（Local Assistance & Disaster Resource Centers）1月14日（周二）在洛杉磯加大（UCLA）研究園區西側及巴沙迪那社區學院（PCC）社區教育中心兩地同步啟用，首日有引超過百位災民到場，尋求由政府及慈善機構提供的緊急援助和重建支持。

FEMA為災民提供食物、飲用水、衣物等基本必需品，並補助旅館住宿及臨時安置費用，...
FEMA為災民提供食物、飲用水、衣物等基本必需品，並補助旅館住宿及臨時安置費用，幫助撤離時僅攜帶少量物品的家庭應急與過渡生活。（記者張庭瑜/攝影）

現場由聯邦緊急事務管理署（FEMA）提供食物、住宿等緊急援助，美國小企業管理局（Small Business Administration，SBA）則設立兩個攤位，提供最長30年期的低利貸款，協助災民重建家園。

Nicole Wilson表示，災害資源中心將營運至社區完全復原，提供災民食物、...
Nicole Wilson表示，災害資源中心將營運至社區完全復原，提供災民食物、飲用水、住宿補助等多項援助，並由專員面對面協助完成申請程序，確保受災民眾獲得全面支持。（記者張庭瑜/攝影）

住在艾塔迪那（Altadena）的受災戶竹內女士（Takeuchi）表示，家中因大火全毀，只剩下煙囪，汽車也被燒毀。「大火當晚我們未接到撤離通知，直到凌晨3時才發現屋內充滿煙霧。」她回憶道，丈夫堅持撤離，但當她起身時屋內已被濃煙遮蔽，從窗外望去，鄰居家已起火。她形容當時屋外猶如火海，全家只能帶著狗隻緊急逃生；匆忙間忘帶鑰匙，不得不冒險衝回屋內尋找。

SBA提供房主、租客、企業及非營利組織最長30年的低利貸款，協助災民迅速展開重建...
SBA提供房主、租客、企業及非營利組織最長30年的低利貸款，協助災民迅速展開重建，申請首年免付本金與利息，無需等待保險理賠即可辦理。（記者張庭瑜/攝影）

目前竹內一家暫住在友人位於華埠（Chinatown）的住所，這已是她一周內的第四次搬遷。「保險公司僅提供從周四或周五至周一的酒店住宿，幸好朋友願意收留。」她表示，目前最需要的是FEMA承諾的770元緊急補助金，用以應付基本生活開銷。她同時擔憂房屋保險金額不足以支付重建費用，希望政府能額外提供協助。

FEMA公共事務專員Nicole Wilson表示，災害資源中心將營運至社區完全復原為止，每日早上9時至晚間8時。Wilson介紹，FEMA提供的援助包括食物、飲用水、衣物等基本生活必需品，並補助旅館住宿費用或臨時安置費用。「許多災民在撤離時只帶身上衣物，可能需要添購嬰兒食品或尿布。」她提醒，已投保者須先向保險公司申請理賠，FEMA不重複給付已理賠項目。

竹內特別感謝消防部門、警察及國民兵的努力，並認為「這些第一線人員正全力協助受災戶復原，而非作秀。」並透露自己自幼便在巴沙迪那（Pasadena）成長，成年後搬至艾塔迪那並且安家。

災民需攜帶身分證明文件前往申請，商家則建議攜帶保險文件、報稅資料及損益表等相關材料。若文件遺失，PCC校內資源夥伴可協助補辦。申請過程無需預約，現場有專人提供指導。中心位於3035 E. Foothill Blvd., Pasadena，歡迎需要幫助的民眾前往。

保險 洛杉磯加大 華埠

上一則

20億彩券得主 馬里布豪宅也被焚毀

下一則

華人夫妻哭著逃離野火 回家發現房子奇蹟倖存

延伸閱讀

洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？

洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？
南加巴沙迪那庇護中心 華人災民多年長者 不會英文

南加巴沙迪那庇護中心 華人災民多年長者 不會英文
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
華美銀行基金會捐25萬賑災 受災客戶本月免繳房貸

華美銀行基金會捐25萬賑災 受災客戶本月免繳房貸
中企傲雷集團捐千餘手電筒救災 奉商美國總會轉交

中企傲雷集團捐千餘手電筒救災 奉商美國總會轉交
PCC災難資源中心啟用 首日湧入逾百災民

PCC災難資源中心啟用 首日湧入逾百災民

熱門新聞

吳家5600尺的巴沙迪那山頂住宅在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

2025-01-09 18:00
華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
一居民在家中拍下周邊山火的驚悚畫面。（視頻來源：X）

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

2025-01-08 21:22
胡先生家社區一片灰燼。（社群平台照片）

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

2025-01-09 20:31
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

2025-01-10 01:20
逃過Eaton Fire的艾塔迪那男子。（美聯社）

冬天不是野火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

2025-01-09 22:01

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料