華人出租屋停電 幸運房客臨時取消入住逃過火劫

伊頓山火導致百年老城一夜間成廢墟。（圖／Blossom李提供）

洛杉磯華人 居民Blossom李經營物業管理，伊頓山火 (Eaton Fire)重災區艾塔迪那(Altadena)老城區，就有一幢她負責的出租屋。因為進出道路至今被封，房子是否已被大火吞噬，管理者一無所知；但Blossom表示，野火突發那天，因為停電，租客 臨時取消入住，幸運躲過這場生死劫難。

（視頻來源：Blossom李提供。記者邵敏後製）

這幢華人擁有的出租屋位於艾塔迪那災情最嚴重的老城區，包括前後屋在內共有兩棟房子，市場價值逾百萬美元。Blossom介紹說，7日野火爆發前，原計畫有客人準備入住，但因為房子白天突然停電，她就幫助租客臨時取消訂單，「從這點來說，非常幸運，沒有給那位客人帶來麻煩。」

伊頓山火7日晚迅速蔓延至居民區。（圖／Blossom李提供）

伊頓野火當晚來勢洶洶，短時間吞沒艾塔迪那附近眾多民宅建築，「周圍鄰居傳來消息，他們的房子都已被大火燒毀，據稱一名老婦人也被燒死在屋內。」Blossom猜測，自己管理的這幢出租屋「大概率是沒了」，「但我們至今無法進去，也沒有看到這幢房子究竟怎麼樣了。」

Blossom在巴沙迪那(pasadena)災區還管理著另一幢房子，是一處價值五六百萬美元的豪宅。據她介紹，房子周圍很多建築都已毀於火海，「那塊地方是三角形構造，大火燒了三角形的兩邊，我們管理的房子位於中間，很幸運沒有被燒到。」這位華人物業管理者補充說，這幢房子緊挨著一個高爾夫球場，地面上的草坪沒有植被可以燒，可燃物比較少，再加上當時風向改變，天時地利躲過一劫。

Blossom7日晚緊急撤離自己位於西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下的房子，一家老小六口人至今顛沛流離，他們臨時租借一個二居室短租屋，全家人擠在一起。「客廳有張沙發床，兩隻狗就拴在車庫里，生活非常不方便，」Blossom說，自野火燃燒那天開始，她已經幾個晚上徹夜難眠，只能依靠安眠藥短暫入睡，「非常疲倦，總之現在情緒很複雜。」

一路電線桿火光四濺，隨時都有砸下來的風險。（圖／Blossom李提供）

回憶一家人死裡逃生的經歷，這位華人感慨，「相比更多損失慘重的人們來說，我們沒有特別多的抱怨。」Blossom提供的撤離視頻顯示，7日深夜，汽車在路上奔馳，狗在車內哀鳴，一路上街兩旁的電線桿火光四濺，隨時都有砸下來的風險，「已經著火的電線桿如果倒下來，砸在車上，後果不堪設想，真的就是一部災難片。」

寧靜的華人後院，外面火光已燒紅天空。（圖／Blossom李提供）

開車撤離的路上，Blossom和家人，目睹街兩邊的房子、樹木都在大火中燃燒，火情當時已迅速蔓延至居民區，「幾個小時前，我們還不當回事，以為只是山上著火，逃離路上才開始緊張，也擔心自己家的房子會不會被燒毀。」