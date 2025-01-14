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南加強風來襲恐野火再起 部分地區面臨特別危險的情況

洛杉磯訊
據KTLA報導，本周二、三，南加部分地區將再次面臨野火高風險條件。（取自KTLA電視台）
據KTLA報導，本周二、三，南加部分地區將再次面臨野火高風險條件。（取自KTLA電視台）

據KTLA電視台報導，國家氣象局預測南加州地區本周火災風險將再次升高，某些特定地區的居民應該格外保持警惕。

國家氣象局最新公布，位於洛杉磯縣北部的5號公路路段，以及聖費南度谷（San Fernando Valley）和范杜拉縣（Ventura County）南部大部分地區，預計將出現「特別危險的情況」（particularly dangerous situations），並從周二（14日）凌晨4時持續到周三（15日）中午。

國家氣象局提醒民眾，「絕對不要做任何可能引發火災的事情。」

此次天氣條件受影響的社區和城市包括聖費南度、波特牧場（Porter Ranch）、西米谷（Simi Valley）、千橡市（Thousand Oaks）、卡邁利洛（Camarillo）、范杜拉等。官員表示，雖然預計風力「比上周弱」，但風力「仍足以導致火勢迅速擴大」。這些特定地區的陣風可能達到每小時45英里到70英里，足以對局部地區造成破壞。

氣象局表示，雖然預計某些區域風力不會太強，但由於整個南加州都將出現低濕度，這意味著火災危險將普遍存在。

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