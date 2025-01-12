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伊頓山火已毀7000屋奪8命 一男為護55年歷史家宅遇難

編譯陳盈霖／綜合報導
伊頓野火燒毀數千民宅，造成八人死亡。（CBS）
伊頓野火燒毀數千民宅，造成八人死亡。（CBS）

KTLA 5電視台報導，洛杉磯摧毀社區的伊頓山火（Eaton Fire）11日持續焚燒，已燒毀1萬4117畝，相較好一些的消息是該野火已獲得15%控制，比10日的3%有所進展。加州消防局（CalFire）初步估計，這場火已造成超過7000棟房屋受損或摧毀。

截至10日，該場野火造成六人死亡，其中包括一名男子，在嘗試保護一棟擁有55年歷史的家宅時遇難。11日官員又宣布發現另外兩名罹難者，死亡人數升至八人。洛縣警局長盧納（Robert Luna）證實逮捕十多名與伊頓山火相關嫌犯，涉及搶劫、身分盜竊、毒品持有和入室竊盜等罪名。此外，10日晚間出現四起逮捕案件，與違反宵禁規定有關。

記者會上，洛縣政委員會主席巴格（Kathryn Barger）表示已致函聯邦官員請求進一步協助，包括派遣地面部隊與財政援助等。「我的目標是幫助社區重建得一如過往，甚至更好。我請求其他官員取消與健康和安全無關的規定，以便重建過程成本不至於過高。」

「加州跨部會事件處理團隊」（California Interagency Incident Management Team）第五分隊主管佛雷古利亞（Don Fregulia）表示，當我們從聖塔艾妮塔峽谷（Santa Anita Canyon）右側出發時，整個地區情況還好，但仍有大量高溫區，需投入很多工作。他說︰「走到艾塔迪那（Altadena ）地區時……我們認為要完成那裡所有工作，是一項艱鉅的任務，需數周努力。」他補充道︰「噴射推進實驗室（JPL）附近情況看起來不錯，相關單位正積極清理森林，我們取得不錯進展，目前的天氣也相對有助力。」

伊頓大火7日發生於艾塔迪那路（Altadena Drive）和米德威克路（Midwick Drive）附近，伴隨颶風級聖塔安那焚風（Santa Ana winds）助燃蔓延迅速，至11日已導致數十萬居民被迫撤離。消防官員指出，「火災在夜間仍保持活躍，焚燒地區地形陡峭難以到達，植被極度乾燥，目前仍需建設大量火線，包括社區周邊等地」。

儘管11日風速減弱，但國家氣象局已表示「未來幾天將再次出現強風」。根據加州消防局最新資料，11日至12日，高地將出現每小時30哩陣風，相對濕度在20%以下，14日可能出現另一波聖塔安那焚風，預計至15日，風速在「中等至強烈」等級。

與此同時，洛杉磯史上「最昂貴」的火災，寶馬山野火（Palisades Fire），11日上午正威脅人口稠密的聖費南度谷（San Fernando Valley）。洛杉磯地區還爆發其他數場野火，包括肯尼斯山火（Kenneth Fire）、赫斯特火災（Hurst Fire）、日落火災（Sunset Fire）和莉迪亞火災（Lidia Fire）等。

加州 山火 洛杉磯

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