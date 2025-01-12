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寶馬山野火威脅聖費南度谷 貝萊爾、洛杉磯加大將撤離

編譯陳盈霖／綜合報導
洛縣消防局11日再次發出強制疏散令。（洛縣消防局LAFD）
洛縣消防局11日再次發出強制疏散令。（洛縣消防局LAFD）

KTLA 5電視台報導，南加野火肆虐，寶馬山野火（Palisades Fire）已成洛杉磯地區史上最具破壞力的自然災害之一。截至11日下午，焚燒面積已達2萬2661畝，控制11%。相關單位正竭盡全力阻止這場致命火災進一步蔓延至另一個人口聚集中心，布倫特伍德（Brentwood ）以北，橫跨聖塔蒙尼山脈（Santa Monica Mountains）的聖費南度谷（San Fernando Valley）地區。

至11日，寶馬山花園（Pacific Palisades）和馬里布（Malibu）已有超過5000棟建築物遭摧毀，地面與空中消防隊員緊急行動，試圖保護布倫特伍德住宅。然根據Sky5航拍畫面，至當天下午1時，曼德維爾峽谷（Mandeville Canyon）有一棟民宅陷入火海，火勢已蔓延至該高端社區其他建築。

隨著火勢向北部與東部的恩西諾岡（Encino Hills）前進，這場野火也威脅到保存著無數無價藝術與歷史文物的蓋蒂中心（Getty Cener）與蓋史哥柏中心（Skirball Center）。此外，相關單位首次針對405號高速公路東側的貝萊爾（Bel-Air）地區發出疏散警告，附近西木區（Westwood）的洛杉磯加大（UCLA）校警也通知校園做好撤離準備。超過3700名消防人員，24架直升機與463輛消防車正全力撲滅野火。

寶馬山野火7日爆發，受颶風級聖塔安那焚風（Santa Ana winds）強勁助燃下，短短數小時內，寶馬山花園被夷為平地，摧毀標誌性的市中心。沿著太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）的馬里布住宅與商業設施亦未能倖免。目前損失預估達數百億元，甚至可能上千億。

然另一個迫切問題是，11日晚間起強勁焚風再次出現的危機。加州消防局（CalFire）指揮官表示，中至強烈等級的聖塔安那焚風恐於14日至15日出現，「創造關鍵山火天氣條件。」

洛杉磯加大 加州 南加

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