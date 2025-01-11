洛杉磯山火 餐飲業自發供餐災民、救援隊

洛杉磯山火重創社區，當地餐飲業者與社區組織攜手提供免費餐點、庇護所及物資援助，協助受災民眾與救援人員度過難關。（取材自KTLA 5）

近日，洛杉磯 多地山火肆虐，家園被毀，災民陷困，消防苦戰。當地數十家餐飲業者迅速行動，為受災家庭與救援隊伍提供免費餐飲、折扣優惠及其他便利服務；同時，社區團體也積極整合資源，全力協助民眾度過難關。

位於Los Feliz的 All Time餐廳，率先為因火災無家可歸的居民提供免費餐點。西好萊塢 （West Hollywood）的 The Abbey為一線救援人員和受災家庭免費供應餐飲。Bacari餐廳的分店遍布Silver Lake、West Adams、Sherman Oaks、Playa Del Rey和Glendale，為救援人員提供5折優惠，並向LA Food Bank捐贈2萬份餐點，專供受災家庭使用。

華埠 （Chinatown）和Victor Heights的Bakers Bench則提供自助糕點（隨意付費）、無線網絡、飲用水、洗手間和兒童活動空間，成為災後居民的避風港。Birrieria San Marcos餐廳則在Van Nuys和North Hills設有支援點，通過社交媒體接受訂單，為受災居民免費供應熱食。而知名中餐鼎泰豐（Din Tai Fung）洛杉磯各分店，包括Glendale、Century City、Del Amo 和Santa Anita，也為第一應急人員提供免費外帶餐點。

位於Westlake的 Brooklyn Bagel Bakery，為救援人員和受災家庭免費分發貝果和醬料；西好萊塢的Chez Mia不僅為受災家庭提供免費餐點，還開放提名機制，並招募志願者協助餐點配送。市中心（DTLA）和Westwood的 Danny Boy′s Famous Original提供免費披薩，為受災者送上溫暖的慰藉。Silver Lake的Edendale餐廳則加入救援行列，為救援人員與受災民眾免費提供餐飲服務，成為災區支援的重要力量。

此外，社區組織MALAN（Mutual Aid Los Angeles Network）也蒐集並整理一份專門針對洛杉磯地區火災與風暴受害者的資源清單，為有需要的民眾提供全面援助。清單內容涵蓋臨時庇護所、免費餐點、物資分發、動物寄養及心理健康支持等多種類型的幫助，為受災民眾提供基本服務，協助他們度過難關。有需要的民眾可前往MALAN資源清單：https://shorturl.at/j8vCc 查詢詳情。