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睡袋、口罩、衛生用品… 華人熱心捐物資助大火災民

記者啟鉻／洛杉磯報導
林先生看到Pasadena Convention Center收容上千災民，場面令他震驚。（圖／林先生提供）
林先生看到Pasadena Convention Center收容上千災民，場面令他震驚。（圖／林先生提供）

南加州本周持續多地大火給災區的生命和財產造成重大損失。華人社區心繫災民，部分內陸地區華人及團體自發捐助生活物資，幫助災民度過難關，有人已經捐贈，更多人正在跟進中。

內陸東谷市華人居民林先生（Charles Lin）在火災發生後的8日，想到災民眼下休息時很需要睡袋，就與太太到奇諾岡、波莫那等地等沃爾瑪超市，將所有睡袋買下，送到巴沙迪那會展中心（Pasadena Convention Center。他說，當時看到上千災民因住宅被燒毀，無家可歸被收容在這裡，心裡感到非常震撼。他還詢問在場義工還急需哪些物品，對方回答，水與食物還算充足，很缺乏的是個人衛生用品，比如牙刷、牙膏、衛生紙等。林先生表示，這是洛杉磯歷史上罕見嚴重火災，很多華人親朋好友也都受到影響，希望他的行動能起到拋磚引玉作用。

東谷華美協會創辦人黃樹梧也在成員微信群發出呼籲，他說，能夠居住在東谷市很幸運，但是要想到那些被野火奪走房子的受災民眾。他們在火災中逃生，來不及帶走必備生活用品，現在棲身庇護收容中心，急需取暖設備、飲水、免煮食品。市府在1月11日上午9時至午間，在Harada Heritage Park的Scholar Way和68街交會處有捐贈物品收集站，希望大家捐贈災民需要物品，「你的捐助可溫暖災區民眾的身和心。謝謝你們！」

內陸華美精英基金會（ICAFF）創辦人俞嘉琳（Betty Yu）也表示，該基金會在火災發生後，為巴沙迪那的動物庇護所捐贈寵物所需食品、禦寒品及其他必需品，她表示，火災讓很多寵物流離失所，很多被收留在當地動物庇護所，希望大家盡可能提供關愛和幫助。

奇諾岡居民孫偉是華人社區活躍人士，經常參與組織各種社區活動。他說，洛杉磯大火發生後，他接到縣政委員巴格辦公室代表來電，希望他能夠組織捐贈，提供災民急需的N95口罩。孫偉說，他以個人名義已在朋友圈發出呼籲，得到大家積極響應。他表示，甚至美東紐約地區僑界朋友王霞也表示捐贈。目前可募集N95口罩近萬個，部分還在募集中，然後一起捐贈給災民。孫偉說，除了捐贈N95口罩，還計畫捐贈鞋子及其他生活必需品。

東谷居民林先生購買睡袋捐贈給災民。（圖／林先生提供）
東谷居民林先生購買睡袋捐贈給災民。（圖／林先生提供）

華人 口罩 庇護

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