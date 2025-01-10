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洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

記者楊青／巴沙迪那報導
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

「我們按警方指示馬上撤離，將房子交給了消防員們，以為不會有多大問題，沒想到短短兩個小時，這麼大一棟房子就沒了」，居住在巴沙迪那山區的華人大提琴家Simon吳表示，伊頓山火7日將他的房子夷為平地，也將他半輩子苦心搜集的骨董化為烏有。

新年期間宴請友人的飯廳，在大火中付之一炬。（Simon吳提供）
新年期間宴請友人的飯廳，在大火中付之一炬。（Simon吳提供）

就在新年初，吳先生邀請了靳羽西、唐國強、羅燕等一眾演藝界老友到家中歡聚，美好時光未落，房子已付之一炬。「我們的兩個兒子學有所成，我也一直認為是這座房子給我們帶來的好運氣」。來自上海的吳先生80年代後期定居美國，「當時選中這座巴沙迪那山頂上的房子，一來防盜，二來防火，還特別將房子四周的八棵大樹砍掉，前院還特別留了大片草地以防萬一，我一直認為我家是非常安全的」。

吳家面積5600平方呎的巴沙迪那山頂住宅，在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simo...
吳家面積5600平方呎的巴沙迪那山頂住宅，在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

7日晚上8點半左右，吳先生和太太的手機都收到了山火燃燒馬上撤離的指令，「我拿了我的大提琴，太太拿她的古箏和一些證件馬上走人」，到了加州理工學院朋友家，並且一直通過手機監控器觀察家中和附近火勢，當時還好好的，但10時30分左右再看，家裡所有的監視器都看不見了。第二日天還未亮，他繞過幾道防線回到自己的社區，沿途看到多戶人家的房子已成灰燼，到自家一看：驚呆。

西式骨董在火大中化爲烏有。（Simon吳提供）
西式骨董在火大中化爲烏有。（Simon吳提供）

5600呎的五個房間全部倒在灰燼和瓦礫中，家中所有的物品已找不到一點蹤跡。「我多年收藏的15把大提琴，丁紹光、郭沫若、康生、潘漢年等人的手筆，明清字畫和瓷瓶，還有早期從猶太人和義大利人那裡搜集來的骨董家具，全沒了，全沒了」，吳先生說，消防員告訴他，該社區大概80至90棟房子的命運和他家一樣。

名人字畫被燒毀。（Simon吳提供）
名人字畫被燒毀。（Simon吳提供）

山火 義大利 加州

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