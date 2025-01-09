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家中摸黑 停電近24小時 民眾擠星巴克「蹭電與網」

記者王若然／鮑爾溫公園市報導
8日上午，鮑爾溫公園市中心星巴克擠滿了上班族。（王女士提供）
8日上午，鮑爾溫公園市中心星巴克擠滿了上班族。（王女士提供）

受南加極端天氣影響，華人聚居的鮑爾溫公園市（Baldwin Park）、西柯汶那市及阿蘇薩市，出現大面積停電狀況。南加愛迪生電力公司（SCE）的用戶中，在華人聚居的聖谷地區，鮑爾溫公園市停電戶數最多。有華人家甚至停電已近24小時，而居民區的大面積停電，讓許多在家辦公民眾，不得不前往星巴克等商戶工作。8日許多商戶出現爆滿狀況。

（影音來源：讀者提供/記者王若然後製）

家住鮑爾溫公園市的王女士，7日晚7時開始停電，直到8日下午5時，仍未恢復電力，停電時間總計已超過22小時。且SCE未給出預計恢復供電的時間，只是在一封群發給客戶的電郵中稱，正經歷大規模的停電艱難狀況，會在大風停止與確保安全的情況下，盡最大努力恢復供電。

王女士平日在家辦公，如今家中斷電、斷網，她只能前往家附近的星巴克「蹭電與網」。結果到星巴克一看，令她傻眼，店內人員爆滿，插座位置「一位難求」。

王女士說，8日上午約11時，當她來到鮑爾溫公園市中心的星巴克，先是發現停車場的車，較往日多了不少，她頓感不妙。當她抱著電腦走進星巴克，發現店內人滿為患，特別是有插座的位置，都已坐滿。民眾在為手機、電腦充電，不少人低頭繁忙處理工作。

對這次狂風導致的大面積停電，王女士認為，很難迅速恢復。她期望8日天黑前，能恢復供電，否則家中微波爐、電熱水器等無法使用，很不方便。另外冰箱超過一天沒有電，裡面的東西可能會腐壞。王女士說，她來美國十年，這是第一次經歷這麼長時間的停電。

根據南加州電力公司（SCE），王女士居住的鮑爾溫公園市截至8日下午2時30日，有2669戶居民斷電。這部分受災戶是從7日晚7時18分停電，截至下午5時仍未恢復。

從王女士家中，可以看見遠處亞凱迪亞山上的大火。（王女士提供）
從王女士家中，可以看見遠處亞凱迪亞山上的大火。（王女士提供）

根據SCE，在聖蓋博谷華人城市中，王女士居住的鮑爾溫公園市停電最嚴重。洛杉磯縣共有51處斷電事故，3萬5863戶受災。

王女士稱，7日晚整個小區漆黑一片，空氣中瀰漫著嗆鼻的燒焦味。走到家中二樓陽台，竟可以看到遠處山上的火光。「第一次感到山火距離她這麼近」。

除鮑爾溫公園市外，阿蘇薩、西柯汶那市也出現停電現象。家住阿蘇薩的張先生表示，7日晚家裡的供電不穩定，有時會突然斷電、有時又會恢復。他看到鄰居家的燈飾被大風吹落，考量鄰居出遠門及7日晚外出不安全，還曾報警請警員協助斷電。

鮑爾 星巴克 華人

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