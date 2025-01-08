聖瑪利諾民宅火災 一名華裔女醫師喪命

聖瑪利諾（San Marino）的一處民宅6日上午發生火災，消防人員撲滅火災後在屋內發現一具女性屍體。（取自FOX電視台畫面）

洛杉磯 縣華人聚集城市聖瑪利諾 （San Marino）的一處民宅6日上午發生火災，消防人員撲滅火災後在屋內發現一具女性屍體。據悉，死者為菲律賓華裔 ，生前是聖蓋博谷多家醫院的醫師。

聖瑪利諾警察局長John Incontro表示，上午約9點45分，警方及消防部門接到房屋起火報告後，趕到Lorain Road 2000街區的一處房屋。消防人員在滅火後進入房屋，發現屋內有一具女性屍體。

警方表示，這棟住宅中有四人居住，包括一對夫妻和他們的兩個16歲的雙胞胎兒子。

一名據信是受害女子的丈夫的51歲男子，在消防隊員到達房屋後與他們取得了聯繫。洛縣警局巡官Steven De Jong表示，該男子告訴調查人員，火災發生時他不在家，他帶兩個兒子去參加棒球訓練，回家後才發現家中起火。

De Jong表示，根據煙霧散布情況，火災似乎源於廚房或健身區。目前尚不清楚火災的具體原因，需待火災調查人員的進一步檢查。

警方目前尚未確定女子的身分及死因。De Jong指出，女子的死因看上去是由火災導致。由於死者身體嚴重燒傷，暫時無法確定她在火災發生前是否受過其他痛苦。

此外，De Jong透露，該住宅過去有過小額盜竊及野生動物問題，但並未涉及家庭暴力案件。

據悉，死者為菲律賓華裔，生前是一名內分泌科醫師，隸屬當地多家醫院，包括希望之城綜合癌症中心和南加大亞凱迪亞醫院。她在Santo Tomas大學獲得醫學學位，從醫20多年，英語、普通話、台語、閩南語、菲律賓語流利。

目前警方仍在展開調查，正在採訪受害者丈夫、雙胞胎兒子以及附近居民，同時也將審查房屋監控視頻。

任何了解此案的人請聯繫洛杉磯縣治安部門兇殺組，電話323-890-5500。匿名提供信息可以撥打滅罪熱線(800) 222-TIPS (8477)，或使用智能手機在Google Play或Apple App Store下載「P3 Tips」移動應用程序，或使用網站http: //lacrimestoppers.org。