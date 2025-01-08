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官方甫提醒 華人即收到催收過路費詐騙簡訊 州檢提醒勿上當

記者邵敏／洛杉磯報導
加州檢察官辦公室近日提醒駕駛人，防範假冒收費道路的手機短信詐騙。（示意圖，取自FasTrak臉書）
加州檢察官辦公室近日提醒駕駛人，防範假冒收費道路的手機短信詐騙。（示意圖，取自FasTrak臉書）

加州檢察長辦公室近日才剛提醒駕駛人小心假冒收費道路的詐騙簡訊，南加華人日前即收到一則意外的短信，催促其在截止日期內盡快支付高速公路過路費，否則將產生高額滯納金、以及可能的法律訴訟。短信特別指出，這是FasTrak車道費，並提供一個電子鏈接要求登錄。

華人路過橙縣FasTrak路段，第二天就收到催款短信。（示意圖，取自FasTra...
華人路過橙縣FasTrak路段，第二天就收到催款短信。（示意圖，取自FasTrak臉書）

洛杉磯華人居民Amanda江，12月29日收到一則讓人擔憂的短信，信中稱，她必須在12月31日前支付一筆FasTrak車道費，否則將會有法律後果。短信還提供一條好像來自高速公路部門的電子鏈接，並詳細介紹如何使用這個鏈接：先在短信中回覆Y，之後退出短信並再次打開，用這種方法激活鏈接；或者將鏈接直接複製到瀏覽器中再打開。

雖說Amanda移民到洛杉磯已有幾年，但她對當地高速公路的規定一頭霧水。收到短信的前一天28日，Amanda駕車經過橙縣高速公路，她依稀記得，自己曾在路上看到過FasTrak的標識，「難道就在那個時候誤走了收費道路，因此收到催款通知？」出於謹慎的考慮，Amanda並沒有立即點擊這個鏈接，她嘗試在網上搜索其他司機是否也有類似經歷。

大量司機中招

事實上，與這名華人的遭遇相似，加州很多司機、甚至非司機最近一段時間都收到高速公路收費車道的催款短信。洛杉磯縣當局已正式宣布稱，Metro ExpressLanes大量用戶都被這一輪的欺詐性信息轟炸，並提醒民眾警惕此類網絡釣魚詐騙。據悉，人們收到的短信內容大同小異，但幾乎都被警告稱，如果不盡快支付高速公路費用，將面臨法律訴訟、以及經濟處罰，甚至還可能會被吊銷駕照。

Metro部門指出，這些垃圾短信已引起大量投訴，該部門在一份聲明中寫道，Metro ExpressLanes提醒客戶，絕不會發送短信詢問敏感信息或要求付款；如果短信內容涉及通行費或違規行為，請不要回復該短信，不要點擊短信中的任何鏈接，也不要使用短信中提供的任何聯系信息。

據悉，FasTrak的一般運作方式，是有FasTrak帳戶的駕駛人，透過安裝在擋風玻璃上的轉發機器、或是在通過收費車道時被拍攝車牌照片，以電子方式支付通行費。沒有FasTrak帳戶者，則在攝影機拍攝到車牌後，會收到郵寄實體帳單。

當局指出，在一些情況下，發送此類詐騙短信的電話號碼，通常比美國的10位號碼長好幾位數，人們對此容易辨認，比如Amanda收到的短信號碼是63-9100931560；但詐騙分子提供的鏈接網站很具有迷惑性，Amanda表示，電子鏈接中出現tollroads.com等與收費公路相關的文字，容易讓人失去戒心，以為確實來自官方信息。

當局支招應對

此外，讓這名華人十分不解的是，自己平時很少經過橙縣FasTrak路段，「我難得去一次，第二天竟然就收到催款短信，不知道是碰巧，還是詐騙分子高科技手段厲害，怎麼會知道我經過那裡。」

其實，自去年開始，從北加舊金山一路到南加聖地牙哥，許多地區的司機都遭遇過同樣的騙局。當局建議，如果收到這類詐騙信息，首先不要點擊短信中的任何鏈接；向FBI、聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)、以及檢察長辦公室提出投訴，並提供信息截圖，包括文字來源的電話號碼、及短信中的電子鏈接；刪除收到的所有詐騙短信。

如果人們已經點擊詐騙短信中的鏈接，或已提供任何個人資訊該怎麼辦？當局建議立即採取措施，保護個人資訊和財務帳戶的安全，致電銀行，對不應有的意外費用提出異議。

華人 洛杉磯 加州

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