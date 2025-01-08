官方甫提醒 華人即收到催收過路費詐騙簡訊 州檢提醒勿上當

加州檢察官辦公室近日提醒駕駛人，防範假冒收費道路的手機短信詐騙。（示意圖，取自FasTrak臉書）

加州 檢察長辦公室近日才剛提醒駕駛人小心假冒收費道路的詐騙簡訊，南加華人 日前即收到一則意外的短信，催促其在截止日期內盡快支付高速公路過路費，否則將產生高額滯納金、以及可能的法律訴訟。短信特別指出，這是FasTrak車道費，並提供一個電子鏈接要求登錄。

華人路過橙縣FasTrak路段，第二天就收到催款短信。（示意圖，取自FasTrak臉書）

洛杉磯 華人居民Amanda江，12月29日收到一則讓人擔憂的短信，信中稱，她必須在12月31日前支付一筆FasTrak車道費，否則將會有法律後果。短信還提供一條好像來自高速公路部門的電子鏈接，並詳細介紹如何使用這個鏈接：先在短信中回覆Y，之後退出短信並再次打開，用這種方法激活鏈接；或者將鏈接直接複製到瀏覽器中再打開。

雖說Amanda移民到洛杉磯已有幾年，但她對當地高速公路的規定一頭霧水。收到短信的前一天28日，Amanda駕車經過橙縣高速公路，她依稀記得，自己曾在路上看到過FasTrak的標識，「難道就在那個時候誤走了收費道路，因此收到催款通知？」出於謹慎的考慮，Amanda並沒有立即點擊這個鏈接，她嘗試在網上搜索其他司機是否也有類似經歷。

大量司機中招

事實上，與這名華人的遭遇相似，加州很多司機、甚至非司機最近一段時間都收到高速公路收費車道的催款短信。洛杉磯縣當局已正式宣布稱，Metro ExpressLanes大量用戶都被這一輪的欺詐性信息轟炸，並提醒民眾警惕此類網絡釣魚詐騙。據悉，人們收到的短信內容大同小異，但幾乎都被警告稱，如果不盡快支付高速公路費用，將面臨法律訴訟、以及經濟處罰，甚至還可能會被吊銷駕照。

Metro部門指出，這些垃圾短信已引起大量投訴，該部門在一份聲明中寫道，Metro ExpressLanes提醒客戶，絕不會發送短信詢問敏感信息或要求付款；如果短信內容涉及通行費或違規行為，請不要回復該短信，不要點擊短信中的任何鏈接，也不要使用短信中提供的任何聯系信息。

據悉，FasTrak的一般運作方式，是有FasTrak帳戶的駕駛人，透過安裝在擋風玻璃上的轉發機器、或是在通過收費車道時被拍攝車牌照片，以電子方式支付通行費。沒有FasTrak帳戶者，則在攝影機拍攝到車牌後，會收到郵寄實體帳單。

當局指出，在一些情況下，發送此類詐騙短信的電話號碼，通常比美國的10位號碼長好幾位數，人們對此容易辨認，比如Amanda收到的短信號碼是63-9100931560；但詐騙分子提供的鏈接網站很具有迷惑性，Amanda表示，電子鏈接中出現tollroads.com等與收費公路相關的文字，容易讓人失去戒心，以為確實來自官方信息。

當局支招應對

此外，讓這名華人十分不解的是，自己平時很少經過橙縣FasTrak路段，「我難得去一次，第二天竟然就收到催款短信，不知道是碰巧，還是詐騙分子高科技手段厲害，怎麼會知道我經過那裡。」

其實，自去年開始，從北加舊金山一路到南加聖地牙哥，許多地區的司機都遭遇過同樣的騙局。當局建議，如果收到這類詐騙信息，首先不要點擊短信中的任何鏈接；向FBI、聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)、以及檢察長辦公室提出投訴，並提供信息截圖，包括文字來源的電話號碼、及短信中的電子鏈接；刪除收到的所有詐騙短信。

如果人們已經點擊詐騙短信中的鏈接，或已提供任何個人資訊該怎麼辦？當局建議立即採取措施，保護個人資訊和財務帳戶的安全，致電銀行，對不應有的意外費用提出異議。