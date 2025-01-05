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搭國內航班 5/7起查真實身分證 1/8起赴英需先申請ETA

記者張宏／洛杉磯報導
2025年美國國內、國際旅行都有新規定，大家要留意。（記者張宏／攝影）
2025年美國國內、國際旅行都有新規定，大家要留意。（記者張宏／攝影）

新年伊始，無論是預訂夢想假期，還是利用積分飛往觀光景點，都應該了解2025年生效的旅行新規。比如1月8日開始，去英國需要事先申請電子旅行授權（ETA）；5月7日起必須使用「真實身分證（Real ID）」才能搭乘美國國內航班等。

今年開始，持美國護照去英國和歐洲國家，不再是想去就去，而是需要事先申請。根據Yahoo新聞，ETA計畫的擴展，將影響前往英國的美國旅行者。從1月8日開始，入境旅客需要ETA登記，以便英國當局在旅客抵達前篩檢，這一做法其實是效仿美國。旅行授權電子系統（ESTA）旨在減少潛在的安全風險並提高邊境入境效率。1月8日或之後前往英國的美國人，可透過英國政府官方網站（https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta）或使用ETA應用程式進行申請。ETA的有效期可在兩年內多次進入英國，申請費約13美元。

歐盟的歐洲旅行資訊和授權系統（ETIAS）預計今年5月生效。此前無需簽證前往歐洲的美國護照持有人，現在需要在出發前透過ETIAS平台申請入境授權。一旦獲得ETIAS旅行授權，旅客將能夠在180天內多次進入歐盟國家進行短期停留（通常最多是90天）。ETIAS有效期最長為三年，但如果護照過期，則需要新的ETIAS旅遊授權，申請費為7歐元。

在美國國內，美國旅客的身分證明應盡早更新為「真實身分證」，因為從今年5月7日開始，美國國土安全部將強制在機場和一些聯邦設施要求民眾使用REAL ID。美國旅客必須使用REAL ID才能搭乘國內航班。申請REAL ID的條件，各州基本相似。加州居民可透過線上填寫申請表並上傳文件申請REAL ID，然後攜帶上傳的文件前往住所附近的加州車輛管理局（DMV）辦公室完成申請。

今年旅客權益將有更好的保障。根據美國交通部新規定，如果旅客選擇不搭乘重新預訂的航班，則可輕鬆獲得自動退款。所有航空公司均明確規定何為嚴重延誤，如行李延誤超過12小時，旅客有資格獲得行李費退款，國際航班行李延誤15到30小時可獲得行李費退款。WiFi等無法使用的輔助付費服務退款也變得容易，及航空公司要提供24/7即時客戶服務支援管道。

護照 加州 歐盟

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