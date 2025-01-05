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洛中領館提醒留學生 入境確保證件合法有效

記者張宏／洛杉磯報導
中領館建議留學生要隨身攜帶身分證件，確保證件合法有效。（記者張宏／攝影）
中領館建議留學生要隨身攜帶身分證件，確保證件合法有效。（記者張宏／攝影）

繼之前提醒留學生確保留學身分合法後，中國駐洛杉磯總領館3日再發公告，提醒留學生要確保證件合法有效才能順利入境。在公告中稱，近期有中國留學人員返美時因I-20表格無效而無法入境，領館已及時向相關人員提供協助，同時也提醒留學生，領區高校返校季將至，擬自美西南邊境口岸入境的留學人員應了解美方入境規定，關注校方發布的通知提醒，確保安全順利入境。

中領館建議留學生要隨身攜帶身份證件，確保證件合法有效。美海關執法人員對入境者進行證件審查，留學人員應隨身攜帶合法有效的中國護照、美國留學簽證、I-20 SEVIS等證件，返美前登錄SEVIS系統查看留學身分狀態，確認I-20表格第二頁旅行授權欄有校方官員簽字，牢記所在學校國際學生辦公室聯繫方式備用。上述材料請勿放置在托運行李中或交由他人保管。

同時留學生要了解美方入境流程，妥善應對問詢查驗。美海關執法人員對入境者所持證件、攜帶的物品或入境目的等如存有疑問，可進行二次面談。如認定攜帶違禁品、電子產品中存儲違法違規信息、在美有違法犯罪紀錄，留學簽證失效或已被註銷、I-20表或DS-2019表過期失效，考試成績不合格或存在代寫、抄襲、作弊等學術不端行為，將導致入境申請人被拒絕入境、遣返甚至追究法律責任。

如遇美執法人員問詢、查驗，應客觀、如實、準確回答並配合查驗。如聽不懂對方問題或用英語準確表達有困難，請勿隨意回答，應請求翻譯協助，以免引起誤會和麻煩。在溝通過程中請保持冷靜，勿與執法人員發生言語爭執、身體衝突。如遇入境受阻，可嘗試與執法人員協商，提出申請中止入境，如獲准可避免留下被拒絕入境及遣返紀錄。如被要求簽署問詢筆錄等文件，請仔細閱讀並確認內容無誤，如有疑問應當場提出。如美方作出遣返處理決定，可要求同家屬或總領館取得聯繫，必要時可通過委託律師維護自身合法權益。

中國外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86-10-12308，+86-10-65612308。駐洛杉磯總領館領事保護與協助電話：＋1-213-8078052，電郵：[email protected]

近期美國移民局是否收緊對留學生的入境限制？律師劉莉莎表示，他們目前還沒有這樣的案例，最近和移民局進行了Q&A問答會，在交談中了解到，移民局目前從上至下還是拜登政府的官員，移民政策也沒有改變。但是川普上台後，預期移民局和國土安全局的高管會換人，政策必有調整。他們也不清楚未來發展，但中領館的提醒很有必要，目前在美國的中國留學生盡量不要離境。

中國駐洛杉磯總領館3日再發公告，提醒留學生要確保證件合法有效才能順利入境。（中領...
中國駐洛杉磯總領館3日再發公告，提醒留學生要確保證件合法有效才能順利入境。（中領館網站截圖）

中國留學生 移民 遣返

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