華人司機討薪2萬 扣留貨物要脅反被抓 保釋金要20萬

南加一華人卡車司機因為被貨運公司欠薪數萬美元，一怒之下以承運貨物為要挾討薪，結果反被控重大偷竊罪。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

討薪追債要注意合理合法，南加 一華人卡車司機因被貨運公司欠薪數萬美元，一怒之下以承運貨物要脅討要薪資，結果反被控重大偷竊罪。律師鄧洪提醒民眾追債要合法，最好事先簽訂合同保護自己，避免事後無據可依。

律師鄧洪最近受理卡車司機張先生的案子，張先生是一名個體戶，他不定期承接一家貨運公司的貨物，但是送貨幾次後，對方一直不肯結帳，兩、三個月下來，已累計欠款2萬多美元。張先生也要養家糊口，多次和貨運公司交涉討薪，但貨運公司一直拖延。他找律師諮詢，被告知因為欠款超過1萬美元，不能通過小額法庭解決；只能去法院提告，但聘請律師，拿回欠款後要分一部分給律師。

張先生為此感到憋屈又生氣，恰巧這時該貨運公司又找他送貨。貨運公司告訴他，這批貨是聖誕節 需要的商品，必須在一周內送到位於肯塔基州的倉庫，且表示送完這單就結帳。張先生見狀萌生一計，他假意應承貨運公司，接到訂單後他和貨運公司說，必須先將欠薪匯到他帳戶才會送貨，如果不給錢，就不送。貨運公司「頭也很鐵（不願退讓）」，表示貨物必須一個星期送到，如果延遲，收貨方會向貨運公司要罰款；讓張先生先送貨，再結帳。張先生回覆，已好幾次都是這般說詞，他這次不會再相信。

雙方僵持不下，張先生憤怒之下手機關機，拒絕和貨運公司聯繫。之後過兩、三天，貨運公司見和該卡車司機聯繫不上，就和委託方攤牌。委託方通過貨物定位系統，查詢其貨物還在南加，表示如果在時限內聯繫不到司機，就只能報警稱貨物丟失。

警察找到貨物時，張先生正好在車內睡覺，被警察抓個正著，警方以偷盜罪將他逮捕。鄧洪表示，貨物不是貨運公司的，屬於第三方。張先生非法將貨物扣留，第三方報警，他因此面臨重大偷盜罪，在加州 最高刑罰是兩年監禁。

鄧洪說，張先生本來是薪資糾紛的受害者，但因處理不當，結果反被警方逮捕。保釋金要20萬美元，打官司也要幾萬美元律師費；他不僅沒要回2萬美元欠薪，還因此增加財務負擔。張先生的遭遇固然令人同情，但他因為不懂法律，和貨運公司的糾紛，竟拿第三方的貨物來要脅。唯一能為他辯護的理由，就是他不是永久占有貨物，只是將其作為談判籌碼。

鄧洪建議，追債要合法，卡車司機最好和貨運公司每單簽訂合同，用白紙黑字的書面文件保護自己，一旦發生糾紛或違約，要及時止損去小額法庭提告。