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南加華人社區蛇年春晚多 初估至少十場

記者張宏／洛杉磯報導
南加華人春晚舞蹈「唐古拉風」。（本報資料照片）
南加華人春晚舞蹈「唐古拉風」。（本報資料照片）

涉嫌「中國間諜」案的南加社區人士孫耀寧被關押半個多月，他和女友亞凱迪亞市議員王愛琳策畫的「四海同樂 金蛇迎春」春節聯歡晚會可能無法如期舉辦。但華人社區領袖表示，2025年即將舉辦的南加社區華人春晚不下十場之多，還是很熱鬧。

僑領鹿強表示，最近的春晚是11日在托倫斯可容納700人的劇院舉辦的美國華人春晚，美國華人春晚是美中文化協會（ACCA）2005年創辦的，堪稱南加地區歷史最久、最具規模的春晚，孫耀寧也曾擔任過該春晚的導演。該春晚舉辦場地基本都在正規劇院，節目內容比較豐富，質量也較高。特別是節目內容接地氣，像小品會結合當下和本地華人關心的話題，大家都很喜歡看，因為有共鳴感。不像有的春晚只是湊節目，集合舞蹈學校和歌唱老師變成一個文藝匯演。

他說，南加華人社區不缺春晚，每年春晚不下十場，有時甚至有20場，表演者都要趕場子。據他知，今年橙縣有兩場春晚，25日在聖蓋博有一場春晚，聖迪瑪斯還有兩場春晚，加一起應該不會少於十場。春晚多數不售票，主要是靠贊助，其中搞春晚的最大動力是主辦方滿足大家的表演慾望。有些人甚至會出幾千元只為能登台唱歌，還有舞蹈學校和文藝團體的學生需要舞台表演機會，家長和個人都願意付錢。做春晚不會發財，也不會虧本，基本打平，甚至可少許盈利。

對於孫耀寧和王愛琳的春晚，鹿強認為， 孫耀寧目前無法保釋，王愛琳也沒有精力做這件事，她目前要低調和冷處理，等塵埃落定再曝光比較好。現在處於風口浪尖，拋頭露面會有人反對。

華人 南加 亞凱迪亞

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