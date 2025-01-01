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勁球頭奬飆至1億7800萬 彩迷躍躍欲試

編譯組／綜合報導
勁球頭奬持續累積，人手一券，希望在握。圖為示意圖。（記者楊青／攝影）
勁球頭奬持續累積，人手一券，希望在握。圖為示意圖。（記者楊青／攝影）

沙加緬度蜂報報導，兩名在加州購買勁球（Powerball）彩券玩家雖錯過當期1億4300萬美元的頭獎，但各自贏得了2萬多美元的獎金。

這兩張彩券在2024年12月28日的抽獎中，匹配了四個中獎號碼和強力球號碼。加州彩券局人員表示，該州會根據售出的彩票數量和中獎者人數來調整獎金金額。此外，當期全美還有超過82.5萬張勁球彩券贏得4美元至5萬美元不等的獎金。

由於此次無人中得頭獎，獎金持續累積至約1億7800萬美元，一次領的現金價值約8070萬美元，並在新年1月1日進行新一輪抽獎。自12月7日紐約一名玩家贏得2.56億美元頭獎以來，勁球頭獎尚未被中出。

要贏得勁球頭獎，玩家必須匹配全部五個白球號碼和紅色強力球號碼，中獎機率為1比292,201,338。彩券可在抽獎當天購買，但各州的銷售時間和價格可能有所不同。

勁球每周一、三、六，於美東時間晚上10點59分進行，並在線直播。勁球彩券在全美45州、華盛頓特區、波多黎各和美屬維爾京群島均可購買。

依據統計，在過去20年中，佛羅里達州和賓州分別售出16張頭獎彩券，平均每1.25年就有一張中獎；懷俄明州、北達科他州、密西西比州和緬因州則從未售出任何頭獎彩券。至於加州，開出過14次頭獎，最高額獎金是2022年7月在Edwin Costro售出，分年領的總金額是20億4010萬美元，一次領現金是9億9761萬美元。

依統計，每年約有11張頭獎彩券售出，但近年來這一頻率有所下降。其中，2013年售出18張頭獎彩券，是過去20年中的最高紀錄。在2016年至2023年間，平均每年約售出7張頭獎彩票，在此之前的年份平均每年約有14張中獎。

勁球 加州 懷俄明州

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