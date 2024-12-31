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春節年貨紛上市 民眾提早採購 商家考量通膨進貨保守

記者楊青／洛杉磯報導
聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來之前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青/攝影）
聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來之前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青/攝影）

2025年陽曆新年鐘聲尚未響起，南加華人喜迎農曆新年(春節)的氣氛，已快速升溫。各大華洋超市和參茸行的新春年貨，在新年到來前已火熱上市。不少商家表示，受通貨膨脹和運輸費用影響，今年年貨價格預計比往年有較大幅度上升。部分華資商家則表示，考量通膨影響消費，新年年貨進貨，比往年相對保守。

聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來之前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青...
聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來之前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青／攝影）

不少民眾已開始采辦年貨。（記者楊青／攝影）
不少民眾已開始采辦年貨。（記者楊青／攝影）

從聖蓋博谷華人聚居城市華資超市，到好市多等大型連鎖賣場；農曆春節年貨已陸續上市，各大華資超市開始張燈結彩，新年音樂環繞。大華99各地分店上周開始，各式年糕、糖果禮盒、地方零食、餅乾大禮包成行成架；大中華超市在各地的分店，也陸續上架各種年貨；夏威夷、順發、加州、瑞發等超市的店員們，推著一車車的年貨擺放市場。不少商家稱，2025年春節比往年更早，因此年貨進口時間，也比往年提前。目前八、九成年貨已經到港，並會在陽曆元旦前後全部上架。

「我們的年貨目前九成都已經上市」，在南加州擁有五家分店的德成行老闆何廣信表示，今年感恩節、聖誕節、陽曆新年和農曆新年，四節相連且間隔縮短，節日買氣熱絡。他們不少外州的客人，早在感恩節和聖誕節期間，就已開始採買春節年貨。他表示，南加華人過年傳統濃厚，很多家庭依然保持新年貼窗花春聯、送紅包、伴手禮、將房前屋後裝飾得喜氣洋洋的傳統，因此每年農曆新年飾品都會大賣。不過他表示，與龍、兔、馬等可愛生肖形象相比，人們對2025年蛇的喜愛程度，可能低一些，因此今年和蛇有關的春節裝飾品比較少。不過他表示，過年糖果、南北貨和參茸禮盒炙手可熱。

不少民眾已開始採辦年貨。（記者楊青／攝影）
不少民眾已開始採辦年貨。（記者楊青／攝影）

為吸引過年買氣，華資商家今年早早絞盡腦汁，希望讓民眾吃到最IN年貨。大華今年除傳統太陽餅、鳳梨酥、綠茶酥、義美南棗核桃糕、桂圓核桃糕、蛋黃酥外，還進口不少富有東南亞特色的綜合糖果禮盒，歐洲曲奇餅乾和巧克力禮盒；大中華、好運來、夏威夷等超市，則引進鮮花餅、蕎麻麻、黃油蛋糕、果蔬蛋糕、香蕉卷以及年輕人最喜歡的麻辣小吃系列和北京、天津、四川等美食大省的年貨系列。與往年最大不同，是不少超市今年的年貨，大大增加健康食材，一些超市光是紅棗就有七、八種。一些超市還專門為喜歡做傳統手工年貨的消費者準備糯米、米粉、綠豆、粽葉專櫃；德成行則專門開闢年畫、對聯、彩燈專櫃，讓民眾用最傳統的方式，歡度中國新年。

聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來之前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青...
聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來之前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青／攝影）

不少民眾已開始採辦年貨。（記者楊青／攝影）
不少民眾已開始採辦年貨。（記者楊青／攝影）

蒙羅維亞大中華超市負責年貨上架的店員表示，今年的年貨不光上市早，民眾辦年貨的時間也早，不少人在元旦之前，已開始採購年貨。尤其是老年人，是春節裝飾品消費的主力軍；地方過年食品，則更受中青年人喜愛，比如稻香村系列、徐福記系列和各種新年糖果和臘味禮盒，一天要上幾次貨。好市多阿罕布拉、阿蘇薩等分店的春節年貨也已上市，從中式香腸、臘肉、糖果禮盒，到台灣即食鮑魚和韓國年糕，應有盡有。

聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來之前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青...
聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來之前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來之前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青...
聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來之前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青/攝影）

不過商家表示，受物價和運輸價格影響，今年春節年貨價格，會有較大幅度上升。德成行老闆何廣信表示，他們第一批年貨的運費，每個貨櫃高達6000至7000元，是正常運費的三倍。近期雖然回落到3000多元，但運費依然不穩定，也導致今年的年貨成本，比去年增加20%左右，因此進口量也只能相對保守。

聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來之前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青...
聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來之前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青／攝影）

不少民眾已開始采辦年貨。（記者楊青／攝影）
不少民眾已開始采辦年貨。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青／...
聖蓋博谷2025農曆春節年貨在元旦到來前已大規模提早上市，琳琅滿目。（記者楊青／攝影）

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