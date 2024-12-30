加州庇護區官員抗驅逐 川普盟友警告：恐坐牢

加州南部邊境問題，成為地方官員與聯邦之爭的中心。（FOX）

LAist報導，加州 南部邊境長期以來一直是聯邦和地方官員間有關移民 政策之爭的「第一線」，如今又成為地方官員可在多大程度上保護移民免遭驅逐爭議的中心。

候任總統川普（Donald Trump）顧問米勒（Stephen Miller）領導的「美國優先法律基金會」（America First Legal Foundation），日前向「已認證」249個庇護 區官員發送信函，警告「庇護管轄區」的民選官員和員工，若妨礙聯邦移民執法，可能會「承擔刑事責任」。加州檢察長辦公室、洛市長貝斯（Karen Bass）與聖地牙哥縣均收到類似信件。

聖地牙哥縣是該組織認證「違反聯邦法律的庇護區」之一。隨著川普承諾展開「美國史上最大規模的驅逐行動」，該縣政委員會12月12日頒布政策，禁止當地執法部門在未獲司法授權情況下，與聯邦移民官員溝通有關本地監獄無證移民訊息。

這項條例比加州現行的庇護法（sanctuary law）更進一步。州法僅限制地方執法機構與聯邦移民與海關執法局（ICE）合作，而該法則禁止監獄工作人員通知ICE有關即將從地方刑事拘留中釋放的無證移民訊息，除非他們犯下約800項重大罪行之一。

加州已準備與川普展開法律之戰。對美國優先法律基金會的信件，加州檢察長（Rob Bonta）辦公室聲明「這只是嚇唬人的伎倆。加州將持續遵守所適用的州和聯邦法律。」

該州幾個城市也採取政策，限制地方警察與聯邦移民官員合作。洛杉磯11月採取庇護城市條例，在川普當選後加速推行此一政策。洛杉磯市長貝斯發言人賽爾德（Zach Seidl）稱「無論從公眾安全還是法律角度，該信都是錯誤的。」

加州庇護法由時任州長布朗（Jerry Brown）2017年簽署，限制地方執法官員將拘留者交給聯邦移民當局，且禁止警方詢問移民身分。上屆川普政府曾試圖在聯邦法院推翻加州庇護法，但最高法院2020年拒絕受理。