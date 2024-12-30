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加州庇護區官員抗驅逐 川普盟友警告：恐坐牢

編譯陳盈霖／綜合報導
加州南部邊境問題，成為地方官員與聯邦之爭的中心。（FOX）
加州南部邊境問題，成為地方官員與聯邦之爭的中心。（FOX）

LAist報導，加州南部邊境長期以來一直是聯邦和地方官員間有關移民政策之爭的「第一線」，如今又成為地方官員可在多大程度上保護移民免遭驅逐爭議的中心。

候任總統川普（Donald Trump）顧問米勒（Stephen Miller）領導的「美國優先法律基金會」（America First Legal Foundation），日前向「已認證」249個庇護區官員發送信函，警告「庇護管轄區」的民選官員和員工，若妨礙聯邦移民執法，可能會「承擔刑事責任」。加州檢察長辦公室、洛市長貝斯（Karen Bass）與聖地牙哥縣均收到類似信件。

聖地牙哥縣是該組織認證「違反聯邦法律的庇護區」之一。隨著川普承諾展開「美國史上最大規模的驅逐行動」，該縣政委員會12月12日頒布政策，禁止當地執法部門在未獲司法授權情況下，與聯邦移民官員溝通有關本地監獄無證移民訊息。

這項條例比加州現行的庇護法（sanctuary law）更進一步。州法僅限制地方執法機構與聯邦移民與海關執法局（ICE）合作，而該法則禁止監獄工作人員通知ICE有關即將從地方刑事拘留中釋放的無證移民訊息，除非他們犯下約800項重大罪行之一。

加州已準備與川普展開法律之戰。對美國優先法律基金會的信件，加州檢察長（Rob Bonta）辦公室聲明「這只是嚇唬人的伎倆。加州將持續遵守所適用的州和聯邦法律。」

該州幾個城市也採取政策，限制地方警察與聯邦移民官員合作。洛杉磯11月採取庇護城市條例，在川普當選後加速推行此一政策。洛杉磯市長貝斯發言人賽爾德（Zach Seidl）稱「無論從公眾安全還是法律角度，該信都是錯誤的。」

加州庇護法由時任州長布朗（Jerry Brown）2017年簽署，限制地方執法官員將拘留者交給聯邦移民當局，且禁止警方詢問移民身分。上屆川普政府曾試圖在聯邦法院推翻加州庇護法，但最高法院2020年拒絕受理。

移民 加州 庇護

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