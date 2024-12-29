我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

華人卡車司機千里運大麻遇攔檢 被控重罪喊冤

記者張宏／洛杉磯報導
南加華人卡車司機因為長途運輸大麻在外州被控聯邦重罪。圖為大麻示意圖。（記者張宏／攝影）
南加華人卡車司機因為長途運輸大麻在外州被控聯邦重罪。圖為大麻示意圖。（記者張宏／攝影）

華人卡車司機賦閒在家，被友人推薦運送貨物到東部，一趟掙市價兩倍的收入，結果在奧克拉荷馬州（Oklahoma）被警察在其車內查出毒品。該卡車司機辯稱不知情，法官不接受該理由，運貨司機被控聯邦重罪。律師鄧洪表示，此案屬於「理應知情」範疇，卡車司機在送貨前有責任知道裡面是什麼。

律師鄧洪日前受理一樁聯邦案件，他表示，南加45歲的戴姓華人卡車司機日前被公司辭退而賦閒在家，他的一位朋友介紹生意，有一批貨需要從聖伯納汀諾送到紐約，通常去一趟東部來回，卡車司機收入市價是5000美元左右，但是這次僅僅是單程送貨就給他開出1萬元酬金。雖然戴姓司機覺得有點意外，但重金之下很心動。對方將裝好貨的貨櫃交給他，戴先生沒有仔細檢查車內貨物就直接開車上路。

卡車在經過奧克拉荷馬時需要過磅，檢查是否超重。通常每次過磅，都不花太多時間，但這次戴先生的車被攔下來，警方派出警犬在其卡車周圍檢查，聞到大麻味道示警。警方在卡車的車廂裡發現有六個大貨物棧板（Pallet）的大麻，但是為了掩蓋這些大麻，卡車貨櫃裡還放了很多建築材料掩人耳目。戴先生說，他以為卡車裡裝的是建築材料，根本沒想到有大麻。

即使在大麻合法化加州，法律規定運輸、攜帶、銷售超過一定數量的大麻均須向加州大麻管制局（Bureau of Cannabis Control）及相關縣（市）管理機構申請執照。但是，大麻在奧克拉荷馬大麻屬於非法，且該罪名屬於聯邦罪，戴先生因此被當地聯邦法院指控。大麻在聯邦法院屬於一類毒品，最低五年刑罰。戴先生覺得冤枉，表示自己不知情。但是法官認為，作為卡車司機有責任知道卡車裡面是什麼貨物。

鄧洪表示，打一場聯邦案子訴訟費用至少花費5萬元，戴先生得不償失。聯邦案件一般只有5%案件屬於事先知情的，95%的案件屬於「理應知情」(should have known)。在法律中，「理應知情」是指個人或實體有義務並且應該意識到危險情況或危險。在這個案件裡，戴姓卡車司機有責任檢查車內有無非法違禁和危險物品，且一趟單程運輸要給其市價兩倍的價錢，這本身就該是一記警鐘。這和有人付錢找人代領郵包一樣，為什麼本人不去做，非要付錢找人拿？背後自然有問題，他建議民眾遇到此類情況要用常識多問為什麼，不要貪心因小失大。

大麻合法化 加州 毒品

上一則

門廊盜竊猖狂 六招主動出擊防小偷

下一則

全美小鎮安全性排行 南加小台北近乎墊底

延伸閱讀

南加華人遇人肉占車位 回懟路霸「這裡不是中國」

南加華人遇人肉占車位 回懟路霸「這裡不是中國」
「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

南加非法大麻農場命案 涉亞裔黑幫勢力

南加非法大麻農場命案 涉亞裔黑幫勢力
南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節

南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節
「要死給你看」華女大生鬧分手 被關精神病院

「要死給你看」華女大生鬧分手 被關精神病院
華女大生鬧分手「死給你看」被關精神病院

華女大生鬧分手「死給你看」被關精神病院

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
華人在家庭旅館的公共區域上吊自殺。（現場視頻截屏）

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

2024-12-22 19:15

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

2024-12-24 18:53
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20
面對日益嚴重的山火威脅，加州越來越多富有房主投資個人消防栓。圖為消防栓示意圖。(Pixabay)

花銷可達六位數 加州越來越多屋主 安裝這設施

2024-12-22 18:16

超人氣

更多 >
三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁

三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁
常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為
南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救
生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始
無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如