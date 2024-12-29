華人卡車司機千里運大麻遇攔檢 被控重罪喊冤

南加華人卡車司機因為長途運輸大麻在外州被控聯邦重罪。圖為大麻示意圖。（記者張宏／攝影）

華人卡車司機賦閒在家，被友人推薦運送貨物到東部，一趟掙市價兩倍的收入，結果在奧克拉荷馬州（Oklahoma）被警察在其車內查出毒品 。該卡車司機辯稱不知情，法官不接受該理由，運貨司機被控聯邦重罪。律師鄧洪表示，此案屬於「理應知情」範疇，卡車司機在送貨前有責任知道裡面是什麼。

律師鄧洪日前受理一樁聯邦案件，他表示，南加45歲的戴姓華人卡車司機日前被公司辭退而賦閒在家，他的一位朋友介紹生意，有一批貨需要從聖伯納汀諾送到紐約，通常去一趟東部來回，卡車司機收入市價是5000美元左右，但是這次僅僅是單程送貨就給他開出1萬元酬金。雖然戴姓司機覺得有點意外，但重金之下很心動。對方將裝好貨的貨櫃交給他，戴先生沒有仔細檢查車內貨物就直接開車上路。

卡車在經過奧克拉荷馬時需要過磅，檢查是否超重。通常每次過磅，都不花太多時間，但這次戴先生的車被攔下來，警方派出警犬在其卡車周圍檢查，聞到大麻味道示警。警方在卡車的車廂裡發現有六個大貨物棧板（Pallet）的大麻，但是為了掩蓋這些大麻，卡車貨櫃裡還放了很多建築材料掩人耳目。戴先生說，他以為卡車裡裝的是建築材料，根本沒想到有大麻。

即使在大麻合法化 的加州 ，法律規定運輸、攜帶、銷售超過一定數量的大麻均須向加州大麻管制局（Bureau of Cannabis Control）及相關縣（市）管理機構申請執照。但是，大麻在奧克拉荷馬大麻屬於非法，且該罪名屬於聯邦罪，戴先生因此被當地聯邦法院指控。大麻在聯邦法院屬於一類毒品，最低五年刑罰。戴先生覺得冤枉，表示自己不知情。但是法官認為，作為卡車司機有責任知道卡車裡面是什麼貨物。

鄧洪表示，打一場聯邦案子訴訟費用至少花費5萬元，戴先生得不償失。聯邦案件一般只有5%案件屬於事先知情的，95%的案件屬於「理應知情」(should have known)。在法律中，「理應知情」是指個人或實體有義務並且應該意識到危險情況或危險。在這個案件裡，戴姓卡車司機有責任檢查車內有無非法違禁和危險物品，且一趟單程運輸要給其市價兩倍的價錢，這本身就該是一記警鐘。這和有人付錢找人代領郵包一樣，為什麼本人不去做，非要付錢找人拿？背後自然有問題，他建議民眾遇到此類情況要用常識多問為什麼，不要貪心因小失大。