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迎蛇年 Costco推十二生肖主題特色年貨 滿足華人送禮需求

記者張庭瑜／洛杉磯報導
十二生肖主題酒品成為今年好市多的亮點，每款酒品均融入對應生肖的設計元素，充滿節慶氛圍。（記者張庭瑜/攝影）
十二生肖主題酒品成為今年好市多的亮點，每款酒品均融入對應生肖的設計元素，充滿節慶氛圍。（記者張庭瑜/攝影）

隨著農曆新年腳步漸近，華人紛紛前往大型零售商好市多（Costco）搶購年貨，邊走邊看，忍不住一箱箱商品搬上推車，場面熱鬧非凡。除了華人，其他族裔民眾也加入採購行列，特別是一些具有中國傳統特色的年節商品和紀念性酒類成為熱門項目，現場年味十足。

好市多臘腸專區成為華人顧客的搶購熱點，不少民眾精挑細選，一箱一箱搬走。（記者張庭...
好市多臘腸專區成為華人顧客的搶購熱點，不少民眾精挑細選，一箱一箱搬走。（記者張庭瑜/攝影）

好市多在今年特別推出多款迎合華人市場的年節商品，例如燕窩禮盒、臘味禮盒及過年零食，像是南棗核桃糕、花生酥、銀耳紅棗湯及年糕禮盒等，讓顧客感受到濃厚的年味。現場還能見到裝飾喜慶的紅色包裝，為消費者營造出節慶氣氛。不少華人表示，這些商品不僅方便採買，也能一次性滿足一家人過年的需求。

南棗核桃糕、花生酥等傳統零食被精心陳列，自成一個專區，吸引不少顧客駐足選購。（記...
南棗核桃糕、花生酥等傳統零食被精心陳列，自成一個專區，吸引不少顧客駐足選購。（記者張庭瑜/攝影）

來自福建的林太太表示，她特別喜愛好市多的臘肉，每年都會買上好幾箱。「臘肉很好保存，可以放很久，而且味道特別香濃，每年過年都會買來備用」。她補充說，自己挑選臘肉時還特別喜歡選肥一點的，因為「肥的煮起來更香」，能讓家人吃得更滿意。

專區內陳列著各式各樣的過年小零食，包括糖果、餅乾、蜜餞等。（記者張庭瑜/攝影）
專區內陳列著各式各樣的過年小零食，包括糖果、餅乾、蜜餞等。（記者張庭瑜/攝影）

也有不少顧客精挑細選著年貨，推車內堆滿各種臘味、餅乾、零食等，顯示出對過年的重視與期待。其中，好市多Kirkland品牌的8年調和威士忌蛇年特別版最引人注目。該款酒品的包裝設計融入中國傳統元素，以金色和紅色為主題，營造出濃厚的節慶氛圍。現場還特別設置十二生肖主題展示區，陳列各式精美禮籃，價格從10元起到幾百元不等，滿足不同消費者的送禮需求。此外，不少其他族裔的消費者也被節慶氛圍吸引，不僅選購具中國特色的食品，還對紀念性酒類情有獨鍾。一位印裔顧客表示：「這些酒的包裝很有節日氛圍，而且味道也很不錯，買回去當禮物送人剛剛好。」

過年大禮盒區域格外引人注目，各式禮盒以金色與紅色為主調，內含精選的零食、臘味和酒...
過年大禮盒區域格外引人注目，各式禮盒以金色與紅色為主調，內含精選的零食、臘味和酒品，設計高雅實用，成為消費者送禮與自用的首選。（記者張庭瑜/攝影）

隨著華人購物需求量增長，好市多等大型零售商積極開發華人市場，推出更多符合文化需求的商品。不僅能吸引華人顧客，也逐步打入主流市場，讓更多其他族裔了解和體驗中國的節慶文化。新年將至，好市多年貨熱銷的場景也為節慶增添喜慶氣氛，讓各族裔的顧客在購物過程中感受到迎新春的快樂。

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