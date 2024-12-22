川普稅改 收入減稅有利富人 取消小費課稅有利工薪階層

南加州資深會計師楊光明（Robert Yang）21日作客世界日報U視頻，講述川普政府下可能的稅改對民眾的影響。（世界日報U視頻）

當選總統川普 上台後，美國稅務將有重大改變。將要發生的稅務改變如何影響人們的生活，民眾又如何通過可能的新稅法獲得利益？南加州會計師及稅務規畫師楊光明（Robert Yang）21日作客世界日報U視頻，他講到，川普新的收入減稅政策將使富人受益最大，而可能實施的取消加班費和小費課稅，也會給工薪階層帶來益處。

楊光明介紹，根據川普競選期間提出的收入稅改方案，不論收入多少，都能享有到減稅優惠。不過數據顯示，美國最大的中低收入 階級，享有的減稅優惠不大。受惠最大的群體為最富有的5%及1%的人們。根據楊光明展示的柱狀圖，2025年美國前5%收入的人，在川普新稅務政策下，稅後收入將增加7.3%；收入前1%的富人，稅後收入相較前一年則增加14.1%。而美國最低收入的5%窮人，則僅有0.7%的收入增長。

此外，川普提出簡化稅法，取消大部分扣除、抵免和豁免。目前稅收上有七個稅務等級，從10%至37%不等。川普政府則希望簡化稅務等級，僅分為15%和30%兩個等級，年收入在17萬美元以上，則繳稅30%。批評者認為，這會增加中等收入者的稅收負擔，也會導致聯邦收入損失。此外，對於資本利得和股息徵收稅上，將目前15%和20%的兩階稅率簡化成僅一個15%的稅率。

川普政府稅改中，提出取消酒店、餐廳中等從業人員小費收入的課稅以及免除加班費的課稅。稅務基金會估計，該提議將在未來十年內致使聯邦收入損失至少1450億美元。川普政府主政下可能的稅除計畫還包括免除社會保健福利的稅，這將吸引更多人退休 ，但也會影響社會保障信託基金，而退休人員的福利就是從該基金中支付的。