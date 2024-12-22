明年報稅 小生意業主別忘申報1099-K 千萬別心存僥倖

楊逸凡會計師在世界日報U視頻講解稅務知識。（世界日報U視頻）

克勤會計師事務所（Koo, Chow & Co. LLP）楊逸凡會計師21日作客世界日報U視頻，詳細為民眾講解了2025年報稅 需要注意的事項，以及候任美國總統川普在競選期間提出的稅改承諾可能會帶來的影響。楊逸凡提到，對於做小生意涉及到客戶銀行卡或第三方應用程序支付的業者，一定要記得申報1099-K，該稅收是最近幾年新增加的，並且申報門檻今年進一步降低，很容易被忽略，千萬不要心存僥倖。

楊逸凡會計師介紹，1099-K稅表是給開餐廳或經營亞馬遜生意等業者，若收到客戶使用信用卡 、儲蓄 卡等支付商品、服務費，需要報的稅收項目。報這項稅有交易筆數和金額門檻。2023年暫時維持200筆交易及以上，且總額超過2萬美元；2024年國稅局將門檻降至5000美元；2025年起，門檻進一步降至2500美元。總額超過新門檻，業者將收到來自信用卡公司寄來的1099-K表格。

就個人所得稅來說，每年都會根據通貨膨脹調高徵收起點。2023至2025年單身報稅稅率標準抵扣額分別為1萬1000美元、1萬1600美元以及1萬1925美元。七個徵稅階段的收入標準也相應提高。在其他個人相關稅率及抵扣額中，要特別注意2025年贈與非美國公民配偶的年度免稅額提升至19萬元。

此外，民眾普遍關心的電車購買補貼，2025年購車仍可享用。具體來說，政府為新能源汽車買家提供4000元至7500元不等的稅收減免優惠。符合條件者包括普通新能源車輛零售價不超過5萬5000元，新能源卡車、SUV、廂車不超過8萬元；夫婦合報收入不超過30萬元；戶主申報年收入不超過22萬5000元；單獨申報年收入不超過15萬元。