美國最適合過聖誕城市 洛杉磯排名17

理財網站WalletHub對美國100個最大城市進行比較，選出最適合過聖誕節的城市。（記者張宏／攝影）

最適合過聖誕城市，洛杉磯排名第17。理財網站WalletHub預計今年11月1日至12月31日期間美國人將花費至少9800億美元。WalletHub根據傳統、購物和成本等28項關鍵指標，對美國100個最大城市進行比較，選出最適合過聖誕節 的城市。

WalletHub選出2024最適合過聖誕節的前五名分別是亞特蘭大 、匹茲堡、西雅圖 、拉斯維加斯和奧蘭多。亞特蘭大成為榜首的原因是這裡有大量商店可幫助人們為節日做準備，其中包括人氣麵包店、節日裝飾店和卡片店。如果想在假期外出用餐，亞特蘭大也是最好城市之一，因為這裡有多家評價4.5星級的實惠餐廳。亞特蘭大居民也頗有節日捐贈精神，向慈善機構捐贈衣物的比例排名第九，人均線上捐贈排名第13。

匹茲堡排名第二部分原因是它是獲得美食和禮物的好地方。就人均糖果店和巧克力店數量而言，匹茲堡是頂級城市之一，且每瓶葡萄酒的平均價格排名全美第三低。此外，它的人均卡片店數量排名第七，玩具店數量排名第八。西雅圖是聖誕節慶祝活動第三好的城市，很大程度上是因為西雅圖人均線上捐款排名第五，還有數量眾多的食物銀行。

聖誕節即將來臨，這是一年中最美好時刻之一，但也可能是讓民眾錢包壓力最大時刻，如何不需要花很多錢就能過一個快樂的聖誕節成為很多人關注的事情。內華達大學拉斯維加斯分校William F. Harrah飯店學院副教授Amanda Belarmino博士表示，聖誕節贈送的禮物更有意義，而不是成本，如贈送自製的餅乾或餡餅比昂貴的東西更有意義。對於小孩，可考慮在折扣店購買多件小禮物，而不是一件大禮。另一個選擇是尋找eBay等轉售網站。如收到不需要的東西，可考慮將其轉送給其他人，但請確保重新包裝並取下所有卡片。

她提醒，聖誕包裝通常會浪費大量金錢，可重複使用禮品袋或在一元商店購買包裝材料。此外，在網購時，不要為免費運送花費更多錢，通常人們為免費送貨添加的金額比運費本身還要多。